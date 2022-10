Risorse idriche in diminuzione al Liscione, Molise Acque taglia il flusso del 20%

BASSO MOLISE. Nuovi disagi per i comuni del basso Molise riguardo all’approvvigionamento idrico. Molise Acque ha messo in guardia le amministrazioni di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, oltre alla prefettura di Campobasso, evidenziando come il livello delle sorgenti del Matese è in sensibile riduzione, il livello della diga del Liscione continua a scendere e benché al momento sia ancora sotto controllo, le previsioni meteo inducono a ritenere probabile un continuo diminuire dello stesso. Il tutto ulteriormente aggravato dalla situazione del mercato per la quale non sono più reperibili i prodotti chimici per l'impianto di potabilizzazione nelle quantità necessarie a mandarlo in produzione a pieno regime.

Se dovesse perdurare tale situazione non è escluso addirittura il suo fermo. Le situazioni su esposte impongono una immediata necessità di porre in essere un'indispensabile razionalizzazione e uso ottimizzato della risorsa idrica fino a quando si potrà considerare normalizzata la situazione su esposta. Si procederà ad una riduzione della fornitura idrica pari a circa il 20% e Molise Acque invita i Comuni ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità della risorsa idrica.

Inoltre solo per Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni per l’intervento ritenuto urgente e indifferibile di sostituzione delle valvole a triplo eccentrico all'Impianto di sollevamento di Guglionesi, dalle 5 di mercoledì 2 novembre si provvederà alla sospensione del flusso idrico. Molise Acque invita i quattro comuni ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata del giorno 2 novembre 2022.