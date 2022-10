Covid, nel Molise 8 guariti e 94 contagi

TERMOLI. Ultimo bollettino Covid per Termolionline. Due decessi in Molise nelle ultime 48 ore, si tratta di un 94enne di Isernia e una 95enne di San Giuliano del Sannio. Due i ricoveri in Malattie infettive all'ospedale Cardarelli di Campobasso, pazienti provenienti da Casacalenda e Longano.

Otto i guariti registrati dall'Asrem, di cui 4 a Termoli. I contagi sono 94, di cui 6 al molecolare Asrem su 348 tamponi refertati, e 88 da test rapidi, su 151 antigenici effettuati. A Termoli 14 nuovi positivi, tutti all'antigenico.