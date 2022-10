Un giorno nella memoria di tutti

Ventennale del sisma a San Giuliano di Puglia: l'intervista a Fabrizio Curcio

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Quello di stamattina è stato un ritorno al passato, un momento che mi ha riportata indietro di tanti anni. Quando la prima volta nel 2011 mi recai alla commemorazione a San Giuliano di Puglia. Avevo solo 18 anni e frequentavo l’ultimo anno di liceo scientifico a Santa Croce di Magliano; quindi con la mia classe ci recammo ad assistere al momento commemorativo. Mi colpì tantissimo assistere ai rintocchi della campana, che scandiva un suono velato che celava tanto dolore; il dolore di quelle famiglie che avevano perso i loro figli e il dolore di quella famiglia che aveva perso quella meravigliosa moglie e madre.

In quel momento pensai quanto fosse passeggera la nostra esistenza sulla terra e quanto ogni giorno in più fosse un regalo, un dono incommensurabile. Mi portai con me per tanti anni quel momento, raccontandolo più e più volte con il passare degli anni.





Tornare questa mattina in veste diversa, in veste di giornalista è stata un’emozione incredibile. Le stesse sensazioni che ho provato undici anni fa, le ho risentite nuovamente oggi -in realtà sono sempre rimaste nel mio animo - ma con la velocità che la vita ci propone ogni giorno è stato un po’ come accantonarle quelle sensazioni, ma non di certo dimenticarle. La particolarità del mio stato d’animo questa mattina è legato al tipo di sguardo con cui ho assistito silenziosamente al momento. Ciò che è cambiato è stato il modo con cui ho guardato ed assistito a questa mattinata, riflettendo sul tempo che è passato e quanto tagliente sia questo fattore che regola senza connessioni la nostra vita.





Lo stesso tempo che si è fermato troppo presto laddove in realtà di tempo per vivere ce n’era ancora molto. Una tragedia che ha toccato prorompente la vita di tante famiglie e di una comunità intera. Perché affinché si definisca un dramma è necessario che il momento sia pervaso da una maestosa tristezza che è alla base della stessa tragedia.

Non ho mai dimenticato quel momento vissuto undici anni fa, portando nel mio cuore il dolore di tante famiglie, che hanno visto il loro mondo sgretolarsi davanti ai loro occhi. Oggi lo stesso dolore aleggiava ancora negli sguardi e sui visi di tanti genitori che non hanno dimenticato mai il dolore di quel momento, in cui i loro angeli sono volati via per sempre.





