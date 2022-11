«Il Molise impari a navigare sempre di più»

TERMOLI. Nel suo stile irriverente, l’agente marittimo Tonino Fusco ha detto la sua anche stavolta sulle questioni marittime. “Quelli che possono, fanno; quelli che non possono criticano le decisioni di quelli che possono,” (Stephen King) ... ’se non fanno’! «La nostra Regione, in questa immagine “pot-pourri”, sembra uno scolapasta pieno di buchi che fa acqua da tutte le parti, così rimane al secco in mezzo ai monti. Oppure, considerandola una chicca........ “alla mamma che dice al figlioletto: si può sapere perché hai buttato lo scolapasta? Il bimbo risponde: mamma era pieno di buchi.” Quando si costruisce una nave si comincia con l’impostazione della chiglia che corre per tutta la lunghezza del fondo della carena formandone la spina dorsale e assicurando la robustezza dello scafo. Un territorio senza mare è come una montagna senza cielo, non sai dove guardare e cosa cercare e il suo orizzonte è sempre ammantato. Un territorio epifita dove ti siedi ad aspettare che arrivi qualcosa, qualcuno o nessuno e continui a girare intorno a te stesso. A che serve allora parlare di turismo marittimo? Tutti sanno che circa due terzi della superficie della terra è costituita dal mare. Il mare Adriatico lambisce la costa orientale della nostra penisola per 430 miglia marine (800 km) di cui 16 miglia (33 Km) rasentano il Molise. Un tratto, un varco, una porta strategica che permette naturalmente di fuggire, di mollare gli ormeggi, uscire dal porto, di scoprire, di confrontarsi, di raggiungere altri paesi solcando la sua superficie: è come scaraventare un legno dalla nostra riva, dopo un giorno esso attraversa il canale d’Otranto da solo, senza spinte e alcun pedaggio, il mare lo ha portato.

Oggi per come vanno le cose e nella proiezione dello sviluppo globale del pianeta non possiamo continuare a conservare e considerare il nostro patrimonio (il mare di fronte) solo come un background, uno scenario, un orizzonte pulito, a scrutarlo con l’espressione ormai consunta come “vide‘o mare quant’è bello.... ca scetato ‘o faie sunnà e tu dice i’ parto addio!” (E. De Curtis 1894). Inutile varcare le montagne nel modo che fece Annibale nel 218 a.C. per conquistare Roma. Non è più tempo di elefanti, la salvezza di questo territorio sta nei 33 km di mare a levante, perché sul mare non potrai mai oziare, sarai sempre un uomo libero, potrai fuggire, scoprire, ma anche ricercare, viaggiare, conoscere. Invece per “solcare” il nostro territorio si sono dovuti costruire viadotti, ponti, strade, mordere montagne, realizzare dighe, deviare il corso dei fiumi, da cui non potrai più evadere perché ormai siamo cavernicoli “da scoprire”, e non riusciamo a produrre più di quello che mangiamo nell’attesa del Pnrr - Piano Nazionale Ripresa Resilienza-, la cosiddetta “manna dal cielo”. Il Molise deve navigare, è l’unico riscatto per uscire da uno stallo quasi secolare, senza bisogno di suonare più le campane nell’aria, ma far squillare le sirene sulle onde per navigare anche con la nebbia. Non occorre uno stratega bensì, per individuare e perseguire un risultato onorevole e risolutivo, si potrebbe anche pensare, e perché no, di barattare la nostra fascia costiera con i cugini confinanti, a nord l’Abruzzo e a sud la Puglia, che hanno il diritto di prelazione, in cambio di aree interne.

Dunque la domanda sorge spontanea: “vivere necesse est, mutatio non est necesse”, allo stesso modo dell’anatra che è felice nella sua pozzanghera perché non conosce il mare. Un territorio questo con caratteristiche organolettiche ineccepibili e impercepibili che suscitano nel complesso dell’individuo solo reazioni istantanee ed emotive, e quindi è inutile sprecare il seme perché non rende. Ebbene, se questo non è realizzabile allora fiato alle cornamuse e continuiamo verso la frontiera del turismo con i trekking a cavallo lungo le rotte della transumanza sui monti e con la sagra del pesce sulla costa con le sue tremila vaschette di frittura. È il caso di citare ciò che Socrate (469-404 AC) proclamò affacciandosi sul Mediterraneo: “abitiamo in una piccola parte intorno al mare come formiche o rane intorno ad uno stagno”. Invece Charles De Gaulle, ex Presidente della Repubblica francese, -1959 /1969 - disse: “sono giunto alla conclusione che la politica sia una faccenda troppo seria per essere lasciata ai politici”. Dimenticavo altresì un particolare che non vorrei oscurare: “nell’immagine del contesto il mare è quello di colore azzurro in alto a destra”! È proprio lì che bisogna puntare, è lì che si trova la stella polare, la “voce di una grandezza libera, di una potenza senza fine “(G. Ungaretti). Ergo, se questo significa andare avanti e “in diem vivere”, così sia. Ad maiora et meliora semper».