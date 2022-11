«Territorio meraviglioso ma fragilissimo», l'impegno di Curcio per tutelare i borghi

CIVITACAMPOMARANO. Curcio cittadino onorario di Civitacampomarano. Nel pomeriggio di ieri l’amministrazione comunale di Civitacampomarano, guidata dal sindaco Paolo Manuele, ha conferito la cittadinanza onoraria a Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Un riconoscimento dovuto all’impegno e alla fattiva collaborazione verso la Comunità di Civitacampomarano in occasione dei gravi eventi di dissesto idrogeologico del marzo 2017, oltre che per il prezioso quotidiano lavoro svolto al servizio del Paese e dei cittadini nelle attività di protezione civile.

Il sindaco Paolo Manuele, nel suo saluto, ha sottolineato “l’esigenza di superare l’immaginario di una protezione civile che interviene solo durante le emergenze considerandola, invece, un’azione quotidiana. È necessario lavorare ogni giorno per mettere al centro dell’agenda la pianificazione e la cultura di protezione civile, avvicinando i giovani e i giovanissimi alla prevenzione e alla conoscenza delle buone pratiche. È bene che i sindaci ricordino che da una buona pianificazione di protezione civile nasce uno sviluppo corretto del territorio”.

“Il nostro è un Paese meraviglioso ricco di piccoli borghi stupendi, proprio come Civitacampomarano, ma allo stesso tempo è fragilissimo - ha detto Fabrizio Curcio - circa il 13% della nostra popolazione risiede in luoghi con un elevato rischio da frana o da alluvione, dobbiamo lavorare per tutelare la bellezza di questi luoghi garantendone, allo stesso tempo, la sicurezza. Quando nel 2017 questo territorio ha vissuto una grave emergenza, la risposta ha ricalcato perfettamente il modello di intervento della nostra protezione civile: amministratori, strutture operative, volontariato e comunità scientifica hanno lavorato insieme, fianco a fianco. Per questo sono particolarmente felice e onorato di essere, da oggi, cittadino di Civitacampomarano, un onore che condivido con tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile”.

