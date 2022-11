Comitato di via Udine e dintorni story, nove anni di battaglie e nuove istanze

TERMOLI. Il comitato di via Udine e dintorni celebra i suoi primi nove anni e rinnova le sue istanze.

«Nove anni. È il tempo trascorso dalla costituzione del Comitato di Via Udine e dintorni. Se ci soffermiamo un attimo a pensarci, può sembrare un lasso di tempo lunghissimo che racchiude innumerevoli avvenimenti e che racconta una storia, ma a noi del Comitato è sembrato un attimo.

Già, perché sembra come fosse accaduto ieri l’incontro dei residenti del quartiere nei locali sotto la Chiesa di San Pietro, richiamati a discutere su cosa fare per cercare di arginare la situazione di degrado che si era creata e che ci vedeva tutti insofferenti.

La discussione era stata partecipata ed in parecchi hanno allora sottoscritto la disponibilità a far parte di un direttivo che proponesse e mettesse in atto le iniziative necessarie in primis all’interlocuzione con l’amministrazione cittadina.

Abbiamo iniziato a farci sentire quando era sindaco DI Brino. La sua amministrazione però è finita anzitempo e non molto dopo. Poi ci sono state le “battaglie” con l’amministrazione Sbrocca. Nessuno, nei posti di comando, ci degnava di ascolto, probabilmente ritenendo che la nostra potesse essere una protesta passeggera e che lo “sfinimento burocratico” avrebbe alla lunga domato le pur valide motivazioni dei problemi sollevati. Evidentemente non è stato così. La nostra caparbietà non è venuta meno ed a un certo punto qualcuno ci ha dovuto aprire uno spiraglio, portando poi (dopo non poche fatiche) all’intervento di riqualificazione urbana di cui i residenti tutti adesso usufruiscono.

L’amministrazione Sbrocca è quella che quindi ha fatto in modo che si concretizzasse l’intervento di riqualificazione, ma che poi non ha avuto più tempo per portare a compimento quanto rimane ancora oggi da fare: l’acquisizione delle strade sulle quali si è intervenuti con la riqualificazione, al patrimonio stradale pubblico del Comune di Termoli.

I contatti avviati con l’amministrazione Roberti, di cui ricorderete qualche nostro resoconto, avevano giovato di una disponibilità quasi inattesa dal Comitato, abituati come siamo a dover sempre battagliare per essere ascoltati: “non vi preoccupate. Faremo, agiremo, acquisiremo. Dobbiamo solo mettere a posto questa procedura in modo legale e non attaccabile. Vi faremo sapere a breve”.

Il consiglio comunale del primo giugno scorso, infatti, in cui ha trovato spazio come punto di discussione all’ordine del giorno proprio l’acquisizione al patrimonio pubblico delle strade riqualificate (tra le quali Via Udine), ha approvato all’unanimità proprio la volontà di farlo, disponendo di procedere alle azioni amministrative propedeutiche e necessarie allo scopo. C’era da rimanere soddisfatti, poiché vedevamo le nostre aspettative accolte.

Bene. Anzi, male, molto male. Quale azione è stata avviata in proposito?

Se qualcuno dell’amministrazione Roberti si è mosso, sinceramente non lo abbiamo notato perché allo stato attuale, non abbiamo notizia che sia stato fatto alcunché in merito. Lungaggini? O scarsa volontà di prendere in mano la “patata bollente”?

A tre anni e mezzo dall’insediamento nel palazzo che affaccia su Piazza Sant’Antonio prendiamo atto che non si tratta più di tempi. Si tratta di volontà. Chissà perché ma la storia si ripete, anche se le modalità sono diverse: sembra che ci ascoltino ma in realtà nessuno in amministrazione si fa carico della risoluzione della cosa. Eppure sono stati spesi dei soldi pubblici finalizzati a sanare una situazione che sembrava non poterlo essere. Vorremmo che l’azione avviata giungesse al suo naturale traguardo affinché in un lontano domani non ci sia bisogno nuovamente di urlare per essere ascoltati, e faremo quanto nelle nostre possibilità perché ciò avvenga. La perseveranza è una qualità che abbiamo noi del Comitato, pensiamo di averlo dimostrato con la “certificazione di esistenza in vita” del nostro nono compleanno. Ah, quasi dimenticavamo, alla fine, la sostanza del post: auguri di buon anniversario a noi!»

