Un 1° novembre così non si era quasi mai visto

Primo novembre sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. La colonnina di mercurio ha sfiorato oggi i 25 gradi, secondo il rilevamento alle 11.06 della stazione meteo di Difesa Grande, curata dall'associazione "Il Mosaico".

Perdura questa fase centrale dell'autunno anomalo 2022, che ha visto temperature nettamente superiori alle medie stagionali che storicamente riguardano ottobre e i primi giorni di novembre.

Un cambio di scenario climatico è previsto anche sulla nostra costa nel prossimo fine settimana, ma il Molise non sarà interessato da fenomeni significativi, come ha previsto il sito specializzato 3bmeteo.com.

Tutto grasso che cola se guardiamo al risparmio energetico, meno se lo consideriamo un effetto dei cambiamenti climatici sempre più evidenti. Intanto, c'è chi non vuole proprio rinunciare alla spiaggia e al mare, come dimostrano immagini e fotografie che ci ha inoltrato come sempre la vedetta "di cortesia", l'amico Gianluca Polverigiani dall'osservatorio privilegiato a Piè di Castello.

Dando uno sguardo alle previsioni, come indicavamo in precedenza, da 3bmeteo.com: «La giornata del 4 novembre vedrà il maltempo raggiungere anche le regioni meridionali. A inizio giornata il Nord sarà ancora in condizioni fortemente instabili o persino perturbate sul Triveneto con piogge, rovesci, temporali e arriverà anche la neve sulle Alpi a quote medie. Poi il tempo tenderà a migliorare rapidamente a iniziare dal Nordovest e tra il pomeriggio e la sera anche altrove. Nel contempo forti rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio interesseranno l'area tirrenica compresa tra il Lazio e la Campania mentre sulla Toscana e sull'Umbria il tempo tenderà a migliorare.

Qualche pioggia attesa anche tra Marche e Abruzzo ma non intensa. Entro il pomeriggio sarà coinvolta nel maltempo anche la Sicilia occidentale ed entro sera anche Basilicata, Calabria e Puglia. Fenomeni meno intensi interesseranno il Molise. Le temperature inizieranno a tornare in media a iniziare dal Nord. I venti risulteranno forti su tutta la Penisola con mari anche agitati e mareggiate».

Galleria fotografica