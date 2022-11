Il culto del caro estinto, visite al cimitero

Visite ai defunti al cimitero di Termoli

TERMOLI. Primi di novembre, ritorna il culto dei morti.

“Ogn'anno, il due novembre, c'è l'usanza

Per i defunti andare al Cimitero

Ognuno ll'adda fà chesta crianza

Ognuno adda tené chistu penziero

Ogn'anno, puntualmente, in questo giorno

Di questa triste e mesta ricorrenza

Anch'io ci vado, e con dei fiori adorno

Il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza”.

Così inizia la poesia bellissima che scrisse il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, dedicata a questa mesta ricorrenza, ognuno di noi avendo al camposanto un proprio parente si deve sentire in dovere almeno una volta l’anno di andare a fare sta “Crianza”.





E allora capita che già da qualche, giorno approfittando di un ponte festivo da calendario, i cimiteri delle varie località d’Italia, compreso il nostro, si riempie di visitatori, residenti, ma soprattutto termolesi che per lavoro o scelte di vita risiedono fuori, in Italia e all’Estero fanno anche un ritorno veloce per portare un saluto e un fiore ad un congiunto. Noi abbiamo fatto un giro in doppia veste da cronista e anche in quella che avendo la mamma il papà sepolti qui e diversi altri parenti fa anche il suo dovere di visitatore portando un fiore e una preghiera per loro.





Tanti sono i commercianti con le bancarelle piene di fiori, abbiamo chiesto ad uno di loro che tutti gli anni è qui, se i prezzi rispetto allo scorso anno sono aumentati o sono rimasti invariati, la sua risposta è stata di un sostanziale blocco dei prezzi se aumento in qualche caso c’è stato è stato molto contenuto. Strada facendo incontriamo conoscenti e amici che non vedevamo da tempo, certo loro perché non risiedono qui, non hanno potuto resistere a tornare approfittando di questo scorcio di estate per rivedere il proprio paese parenti in vita e un saluto con preghiera per quelli che non ci sono più. Questa mattina gran folla giornata festiva e clima perfetto non certo autunnale tutti ingredienti per poter assolvere a questo doveroso impegno.

Cappelle, tombe e loculi infiorati che offrono agli occhi, se non fossimo comunque in un luogo sacro e triste perché ci ricorda la perdita di coloro a cui abbiamo voluto molto bene, uno spettacolo di colore, un‘altra curiosità triste vedere giorno dopo giorno il nostro camposanto diventa sempre più ampio segno tangibile di una crescita di decessi inarrestabile e purtroppo con una età media di decessi che si abbassa sempre di più. Domani 2 novembre giorno ufficiale da calendario dedicato alla commemorazione dei defunti, il vescovo della diocesi Termoli–Larino Gianfranco De Luca, come da tradizione, celebrerà una santa Messa nella cappella del cimitero.

Galleria fotografica