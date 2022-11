Petacciato, nel cimitero c'è il servizio "Aldilàpp"

PETACCIATO. Un logo che definisce una app utile alle visite dei defunti. «Chi è andato al cimitero ha notato il simbolo in foto – sottolinea il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo - inquadrando il QR code con uno smartphone, automaticamente si scarica l’app per poter sfruttare al meglio i vantaggi della rivoluzione digitale.

È stato realizzato il censimento cimiteriale e digitalizzate tutte le procedure relative ad esso con l’obiettivo di semplificare e migliorare l’erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini. Questo permetterà di essere più efficienti in tutte le procedure di gestione cimiteriale. L’attività di digitalizzazione è stata seguita dall’attivazione di una app per smartphone gratuita per tutti i cittadini. Aldilapp è il nome dell’app disponibile sugli store di Apple e Google Aldilapp è utile ai visitatori del cimitero ma anche a coloro che non hanno la possibilità di farlo. Aldilapp è uno degli strumenti per mantenere viva la memoria dei nostri cari e di coloro che hanno contribuito a realizzare la comunità di Petacciato.

Servizi come la gestione del profilo digitale permettono di poter dedicare un pensiero, una preghiera o un ricordo della vita terrena ad ogni defunto, piuttosto che poter ordinare da qualsiasi parte del mondo fiori freschi con consegna direttamente sulla lapide. Inoltre i famigliari potranno usufruire dei servizi di pulizia del luogo di sepoltura dei propri cari qualora non hanno la possibilità di farlo personalmente. L’app permette anche di visionare l’ubicazione esatta del luogo di sepoltura, funzionalità molto utile per i nuovi visitatori del cimitero».

