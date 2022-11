Anche Larino punta sulla Zes Puglia-Molise

LARINO. Il 18 ottobre scorso il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti ha convocato una conferenza dei servizi alla presenza del Responsabile dell’Ufficio urbanistica del Comune, dei tecnici dell’Anas e dei rappresentanti delle più importanti aziende presenti nella zona PIP delle Piane di Larino, tra cui Confidi, Fruttagel, Molipac, Ortofrutta, La Pellegrina, ecc. Con l’occasione si è valutata la realizzazione di progetti volti a migliorare la viabilità nel segmento industriale della SS87.

Contestualmente, il 24 ottobre, il sindaco di Larino, insieme ad altri sindaci bassomolisani e pugliesi, è intervenuto a Bari alla riunione indetta dal Commissario straordinario del Governo, ing. Manlio Guadagnuolo, per discutere del Piano strategico di sviluppo relativo alla ZES – Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise, di cui fa parte anche l’area PIP delle Piane di Larino.

Tale Piano strategico di sviluppo prevede la creazione di un “kit localizzativo” in cui convergano agevolazioni e incentivazioni statali, regionali e comunali finalizzate ad accrescere l’attrattività imprenditoriale dell’area. A Bari l’ing. Guadagnuolo ha illustrato le proposte per favorire lo sviluppo della ZES Adriatica, ottenendo consensi anche da parte del sindaco Puchetti. Si parla, in primis, di esenzione dal pagamento di IMU e TARI per i sette anni successivi al completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, e del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. Si tratta di proposte concrete, di misure utili per continuare ad attrarre investimenti nella zona PIP di Larino a forte vocazione agroalimentare.

A Bari, inoltre, il sindaco Puchetti ha formalmente richiesto, per la fine del mese di novembre, al Commissario straordinario del Governo ing. Guadagnuolo una riunione con le aziende già presenti nell’area PIP delle Piane di Larino e dunque all’interno della ZES Adriatica, per valutare tutte le possibili opportunità legate allo strumento del “kit localizzativo”.

