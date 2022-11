«La morte non è più l’ultima realtà degli uomini», il vescovo commemora i defunti al cimitero

La commemorazione dei defunti al cimitero: l'omelia del vescovo De Luca

TERMOLI. Santa messa dei defunti, il vescovo ha celebrato la solennità del 2 novembre al cimitero.

Come ogni anno la ricorrenza dei defunti segna un momento unico, un momento intimo che celebra il ricordo dei cari defunti che non ci sono più: fratelli, padri, madri, sorelle, figli e nonni che abbiamo amato e che adesso non sono più tra di noi fisicamente, anche se la loro presenza è percepibile fin dentro l’animo.

La Santa messa di questo pomeriggio è stata celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca affiancato da don Lino Antonetti parroco di Santa Maria degli Angeli; don Silvio Piccoli e don Alessio Rucci parroci della chiesa del Sacro Cuore; don Pio Di Rosario parroco della chiesa di san Pietro e Paolo; don Gabriele Morlacchetti vicario di zona; don Michele Leccisotti e padre Franco Gitto. Presenti per la Santa messa anche le suore della carità.

Un momento di preghiera che si è svolto fuori le mura del cimitero proprio dinanzi la chiesa e alla presenza di un nutrito gruppo di fedeli che ha seguito in silenzio la messa e l’omelia del vescovo.

Nell’omelia monsignor De Luca ha parlato di questo giorno come una grande celebrazione di risurrezione, quello che è stato confessato e cantato nella celebrazione delle singole esequie viene riproposto in un unico giorno per tutti i cari defunti.

“Poiché la morte non è più l’ultima realtà degli uomini, poiché tutti coloro che hanno lasciato questa terra andando verso Cristo non sono stati respinti, ma vengono resuscitati per la vita eterna. La vita è per sempre con lui, insieme a lui, il risorto vivente. C’è la promessa di Gesù nel Vangelo che oggi dobbiamo ripetere nel cuore per vincere la tristezza.

Chi viene a me, io non lo respingerò.” Questo l’inizio del toccante messaggio del vescovo De Luca, che ha proseguito poi dicendo: “Il cristiano è colui che va al figlio ogni giorno, anche se la sua vita è contraddetta dal peccato, dalle cadute; il cristiano è colui che non si allontana ed anche se lo fa ritorna. Cade e si rialza e riprende con fiducia il cammino della sequela di Gesù ed è proprio Cristo che lo abbraccia donandogli il suo amore per la remissione dei peccati conducendolo definitivamente alla vita eterna”.

In questo giorno non si fa memoria della morte, ma della resurrezione e la stessa liturgia di oggi non pronuncia parole sulla fine, ma sulla vita.

