Vacanze balneari trainano il Pil, «Il Governo Meloni abroghi la Legge Draghi»

TERMOLI. Se l’andamento climatico si confermerà tale, si dovrà davvero puntare a una destagionalizzazione dell’offerta turistica molto più “organizzata” di quanto non sia avvenuto già nel 2022. Forse il prossimo weekend non vedrà più gente sull’arenile a perfezionare la tintarella.

Di numeri positivi il comparto turismo ne sciorina non soltanto climaticamente, ma anche economicamente. Lo ha ribadito ieri il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, l’associazione di categoria più rappresentativa dei balneari.

«I dati Istat sull'andamento del Pil nel corso dell'estate (+0,5 % sulla primavera e +2,6% sul 2021; +3,9 del Pil 2022) dimostrano ancora una volta l'importanza economica del turismo estivo e, quindi, segnatamente delle vacanze balneari. Si conferma ancora una volta che la balneazione attrezzata italiana costituisce un settore economico efficiente e "in buona salute". Motivo in più per evitare che sia distrutto da interventi normativi confusi e pasticciati come la recente legge Draghi.

Confidiamo che il Governo Meloni abroghi al più presto questa legge dando certezza di continuità di lavoro a 30.000 famiglie impegnate a fornire servizi di eccellenza che il mondo ci invidia».