Dopo l'era Covid si guarda alle opportunità del gemellaggio con la Florida

TERMOLI. Opportunità di sviluppo attraverso il gemellaggio con la Florida. Erano quelle tracciate nel protocollo siglato con la località di Pompano Beach, città dimensionata tre volte la nostra Termoli, ma non c’è stata l’occasione di promuoverle adeguatamente, poiché appena 14 mesi dopo la firma dell’intesa, avvenuta in forma solenne nel novembre 2018, è scoppiata la pandemia.

Ma il vincolo gemellare resta.

«Esattamente 4 anni fa è stato ratificato il gemellaggio tra Termoli e Pompano Beach, città del distretto di Miami in Florida», a ricordarlo è stato il consigliere comunale promotore dell’iniziativa, Francesco Rinaldi, presente assieme alla delegazione di via Sannitica per la ratifica del gemellaggio con la precedente amministrazione comunale. Nasceva come una sinergia importante per la città di Termoli con la Florida, per gli scambi culturali, commerciali e per la nostra regione! «L’iniziativa è ancora in campo con la convenzione con l’Università di Boca Raton per gli studi agevolati in Florida per gli studenti termolesi e molisani. Tante opportunità da mettere in campo che a causa del Covid ha rallentato ma che ora può e deve avere slancio! Tanti molisani vivono in Florida e ne è esempio Tony Phillips, presidente degli Italo-americani in Florida cui lo stesso è di origini molisane! Il sindaco di Pompano Beach Rex Hardin e una delegazione sostenuta verranno in visita nei prossimi mesi a Termoli». Rinaldi, infine, annuncia una partnership rafforzata con gli Usa per la città di Termoli.

