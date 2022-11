Revoca del project cimiteriale, Roberti a Orlando: stai sereno e impara a leggere le sentenze

TERMOLI. «Caro Mario stai sereno, il Tar non ha detto che il Project non si possa revocare, dunque impara a leggere le sentenze e mettiti l'anima in pace e non solo tu».

Il sindaco Francesco Roberti replica con una frase di renziana memoria a Mario Orlando, vicesegretario dem del circolo di Termoli.

«Comunque, il cimitero come puoi ben vedere lo stiamo sistemando e senza far spendere un solo euro ai contribuenti a differenza della vostra totale inerzia, per 5 anni lo avete lasciato in un completo abbandono.

Certo io non ho la tua stessa visione e potrei ipotizzarne i motivi, anche perché 14 milioni di euro fanno avere tante visioni, soprattutto se a coprire tali costi sarebbero i cittadini di Termoli che hanno i propri familiari sepolti in quel cimitero e che per seppellire i propri defunti, in questi periodi di crisi, avrebbero dovuto sborsare 6mila euro».

