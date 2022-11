Opera fondamentale tra Bifernina e Trignina, approvato il progetto della "Castellelce"

BASSO MOLISE. Sindaci in attesa da quattro anni di buone novelle sulla viabilità interna e lo scorso anno, proprio a fine dicembre, ci furono una serie di incontri nel comprensorio delle località che vanno dalla Valle del Biferno a quella del Trigno. Ebbene, a distanza di dieci mesi circa, è arrivata la parola fine: il 28 ottobre scorso la Regione Molise, dopo l’ultima conferenza di Servizio, ha approvato il progetto di completamento della strada che da Palata si dirama con la Castellelce e verso le due Fondovalli statali. Intervento viario del valore di 25 milioni di euro a carico del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, finalizzato a collegare il fondovalle Trignina con la Bifernina. Il nuovo percorso elaborato dalla squadra dell’ingegner Gianfranco Gallina, vincitore della procedura di gara indetta dalla Regione Molise per i servizi di ingegneria, vedrà lo sbocco dell’arteria all’altezza del bivio denominato Santa Giusta in agro di Palata, mentre il viadotto verrà realizzato sul territorio di Acquaviva Collecroce, scelta dettata dai problemi idrogeologici sul versante palatese che non erano stati previsti nella precedente progettazione.

I primi cittadini evidenziarono nel corso del tempo che il ritardo nella esecuzione dell’intervento in questione e anche il timore che non fosse più realizzato. L’area del medio Trigno in parte consistente, in particolar modo nelle sue zone più interne, è investita da una serie di criticità che se non affrontate con risolutezza rischiano di compromettere i fragili equilibri sociodemografici ed ambientali e determinare una deriva di abbandono, in alcuni casi, irreversibile. Il gravissimo problema dello stato di arretratezza in cui versa la dotazione infrastrutturale e la mancata o insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, oltre a non garantire una sufficiente sicurezza, sono all’origine di un disagio crescente che investe le famiglie ed il sistema della Pmi, le quali soffrono la mancata accessibilità a servizi indispensabili, e quindi, si vedono costrette a trasferire altrove la propria residenza o delocalizzare le proprie attività economiche. Alle criticità infrastrutturali vanno ad aggiungersi i problemi derivanti alla profonda crisi occupazionale che spingendo i giovani ad emigrare, è all’origine del fenomeno dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione, che rischia di trasformarsi in desertificazione sociale.

L’obiettivo delle sollecitazioni era ottenere da parte dell’Amministrazione regionale una puntuale definizione temporale ed attuativa delle risorse e dell’intervento sopracitato risulta essere un elemento determinante ai fini del mantenimento dell’azione di animazione territoriale da parte degli enti locali nei confronti delle aziende private, associazioni e di tutti i cittadini. Ebbene, lo scorso 22 agosto, sono stati trasmessi gli elaborati progettuali ed è stata indetta la conferenza di Servizio, convocata per il 27 ottobre, invitando tutti i servizi regionali e gli altri enti competenti al rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni per l’approvazione del progetto. Il giorno dopo, valutato l’esito della seduta, a firma del direttore del IV dipartimento, Manuele Brasiello, è stato ritenuto necessario approvare il progetto, trasmettendo ai comuni interessati l’atto per disporre l’adozione della variante allo strumento urbanistico vigente nei Comuni di Acquaviva Collecroce, Palata e Tavenna e la conseguente approvazione ai sensi della legge regionale vigente.