Santa Croce di Magliano, 900mila euro per la scuola dell'infanzia

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Dal Pnrr più di 900mila euro a Santa Croce di Magliano per la realizzazione delle nuove scuole dell’infanzia».

L’annuncio, fieramente, è stato dato dal vice sindaco Pierluigi Di Tommaso. «Con nota del Ministero dell’Istruzione arrivata ieri pomeriggio in Comune, accogliamo con grandissima soddisfazione la comunicazione che è stato ammesso a finanziamento il progetto candidato da questa Amministrazione Comunale per la ristrutturazione, la riqualificazione funzionale, la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle scuole dell’Infanzia del plesso di viale Caduti di Nassiriya.

Il progetto, candidato a febbraio 2022 nell'ambito del Pnrr e finanziato dall'Unione Europea grazie al Recovery Fund, rappresenta un grande risultato per questa Amministrazione, per le nostre Scuole e per la nostra Comunità dopo anni in cui si è tanto e solo parlato di fantomatiche “scuole innovative” senza mai toccare con mano nessun risultato concreto. I lavori, che verranno aggiudicati entro il 31 marzo 2023, ci permetteranno così di rendere definitivo parte del plesso realizzato dopo il sisma del 2002, grazie alla tanta solidarietà ricevuta in un momento così difficile che mai va dimenticata, mantenendo fede agli impegni presi con i cittadini sul capitolo scuole».

Ma non è l’unica novità afferente all’amministrazione Florio, come ribadisce sempre il vice sindaco Di Tommaso. «Assegnati dal Ministero dell’Interno tre importanti finanziamenti al nostro comune per la progettazione di altrettante opere. «Dopo la bellissima notizia del finanziamento ottenuto per la realizzazione delle nuove Scuole dell’Infanzia, apprendiamo che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28-10-2022, abbiamo ottenuto tre importanti finanziamenti richiesti dall’Amministrazione Comunale per la progettazione delle seguenti opere: lavori di messa in sicurezza e sistemazioni idrogeologiche della zona a sud ovest del centro abitato, zona masseria Barberio e zona a sud ovest del centro abitato: 135.412 euro; lavori di messa in sicurezza e sistemazioni idrogeologiche a salvaguardia dei versanti e ripristino delle reti e infrastrutture danneggiate in località Colle consumo e caprareccia: 135.317 euro e lavori di completamento e messa in sicurezza pozzi drenanti: 137.594 euro».