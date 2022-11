Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate celebrata in tutto il basso Molise

BASSO MOLISE. Nella giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate sono tante le cerimonie che si sono svolte in basso Molise.

E tanti sono i messaggi dei sindaci.

«In questo giorno si rinnova la memoria e la riconoscenza che gli italiani devono alle loro Forze Armate e al loro sacrificio nel perseguimento dell’obiettivo dell’Unità Nazionale raggiunta al termine della Prima Guerra Mondiale- ha dichiarato il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.

Questo risultato è costato vite umane; padri, mariti, figli, a milioni sono caduti per affermare il diritto all’autodeterminazione dei popoli, fondamento di quei principi risorgimentali grazie ai quali l’Italia è diventata finalmente nazione. In questo lungo percorso, il ruolo delle Forze Armate è stato determinante, e, oggi come ieri, esse rappresentano il presidio al servizio delle Istituzioni Democratiche su cui si fonda la nostra Costituzione e la difesa delle nostre libertà.

Nel secolo scorso, l’Europa e l’Italia hanno conosciuto la tragedia della guerra, causata dalle follie nazionaliste e dalla volontà da parte di popoli resi ciechi dalla paura e spinti all’odio ad affermare una superiorità militare o razziale.

Da questa, i popoli europei, noi tra i primi, hanno compreso la necessità di creare istituzioni sovranazionali a difesa dei valori condivisi e a garanzia della libera convivenza e della preservazione della PACE. Non pochi sono stati negli ultimi decenni e ancor oggi i momenti in cui questo sistema di trattati e alleanze ha mostrato crepe e difficoltà ma, le diplomazie e la volontà di preservarle e migliorarle ha prevalso.

La storia ci insegna che la pace e la convivenza pacifica dei popoli non sono un concetto astratto ma vanno difese e riaffermate ogni giorno. E quegli stessi diritti di cui noi godiamo, quello all’autodeterminazione, alle costituzioni democratiche e al pieno godimento delle libertà individuali vanno riconosciuti a tutti i popoli che li reclamano in quanto diritti naturali e non negoziabili.

A loro, a quei popoli che soffrono le angherie dei regimi teocratici e autoritari dobbiamo tendere la mano. Lo dobbiamo a loro, come a noi stessi. Lo dobbiamo alle immani tragedie degli uomini e delle donne che hanno perso la loro vita per la nostra libertà.

Viva l’Italia!».

Anche il primo cittadino di Montecilfone, Giorgio Manes ha rilasciato una dichiarazione.

«In questa giornata del 4 novembre tutta l’Italia ricorda l’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. Presenti alla manifestazione il comandante dei Vigili di Montecilfone, Antonio Di Lena, il Comandante dei Carabinieri Forestali Di Petacciato, il parroco don Franco Pezzotta, la dottoressa Rossella Sforza che ha fatto un intervento sul milite Ignoto e sulla prima guerra Mondiale e gli alunni e insegnanti di ogni ordine e grado di Montecilfone che hanno letto alcune frasi sulla pace nel mondo, leggendo ad uno ad uno i nomi dei caduti di guerra a Montecilfone.

In questa giornata si vuole ricordare la vittoria dell’Italia nel conflitto della prima guerra Mondiale. Vogliamo fare memoria oggi di tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno dato la propria vita per un ideale di Patria e per un senso di dovere. Valori che dovranno sempre rimanere vivi come nel passato. Le guerre passate per noi sono eventi storici lontani che siamo a conoscenza perché letti sui libri e per racconti dei nostri nonni, una cosa è certa che le guerre non portano mai niente di buono non vi è mai un vincitore e un vinto perché la guerra è sofferenza, sacrificio e perdite di vita umana. La storia, purtroppo, ad alcuni non ha insegnato nulla, nessuna guerra è giusta, il dialogo e la diplomazia è l’unica arma utile del passato.

Dobbiamo realizzare un grande progetto comune che si chiama Pace. In questi mesi quello che sembrava solo un ricordo di tanti caduti in guerra è un evento attuale. La guerra tra Ucraina e Russia ha la stessa sofferenza, sacrifici e vittime uomini donne e bambini. Insieme dobbiamo Gridare a gran voce Pace in tutto il mondo. W la Pace W la democrazia. W l’Italia. W.la libertà».

A Guglionesi, il sindaco Mario Bellotti, in silenzio ha la corona di alloro alla lapide in onore dei caduti della Prima guerra mondiale ed al monumento dei caduti in guerra.

Anche l'amministrazione Marmorini di Rotello ha deposto una corona d'alloro in onore dei caduti in guerra.

