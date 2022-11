Vertenza demaniale, il ricorso su Rio Vivo "ritorna" in Molise

TERMOLI. Passata un po’ inosservata la sentenza con cui il Tar del Lazio ha rimandato ai colleghi del Tar Molise la vicenda relativa a una vertenza davvero annosa, quella relativa alla linea demaniale, demarcazione contestata tra poteri centrali ed enti locali, sfociata in un contenzioso che vede al centro della diatriba il futuro di tanti residenti, soprattutto del quartiere di Rio Vivo-Marinelle. Il Comune di Termoli ha chiamato in giudizio Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'accertamento e conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Agenzia del Demanio rispetto all'obbligo di provvedere agli adempimenti imposti dall'art. 6, comma 2bis, della legge n. 140 del 2004 e successive integrazioni ad opera della L. n. 205/2017, così come da diffida del 12 ottobre 2021 con la quale l'ente comunale ha intimato all'Agenzia del Demanio di ottemperare al suddetto obbligo di legge, a conformarsi alla delimitazione già stabilita dal legislatore all’art. 6, comma 2 bis, della L. n. 140/04 e ss.mm.ii., che così statuisce “La fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli e del comune di San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. L’amministrazione comunale aveva proposto anche la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in sostituzione dell’amministrazione per il caso di reiterata inerzia dell’Agenzia del Demanio. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle Amministrazioni centrali per eccepire sotto diversi profili l’inammissibilità del ricorso e comunque l’incompetenza territoriale del Tar del Lazio.

Gli stessi giudici capitolini hanno ritenuto di dover affrontare in via prioritaria la questione della competenza territoriale, tenuto conto che gli effetti dell’atto di cui si lamenta l’omissione sono delimitati territorialmente alla Regione Molise, rifacendosi ai sensi dell’articolo 13 del codice processuale amministrativo, che prescrive come “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”. Per questo, la controversia in esame, in quanto avente ad oggetto comportamento omissivo di Autorità periferica (Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise di Campobasso) e con effetti limitati all'ambito territoriale della regione Molise, rientra nella competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.