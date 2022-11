Punto nascita, parla Lara: «Un'esperienza straordinaria per tutta la nostra famiglia»

TERMOLI. Si susseguono le testimonianze delle donne ricoverate nel reparto di Ginecologia e Ostetricia all'ospedale San Timoteo.

«Voglio dare anch'io una testimonianza recente sulla mia esperienza avuta al Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli, così come hanno fatto altre prima di me. Faccio parte del nutrito gruppo di mamme che nei giorni scorsi hanno messo alla luce tanti bimbi, come raramente si era visto a Termoli in tempi recenti. Sono Lara, e a ottobre ho avuto la mia prima figlia Rosanna.

Un'esperienza straordinaria per tutta la nostra famiglia, per il modo perfetto in cui sono andate le cose, dall'inizio alla fine, perché quello che prima immaginavi con speranza, si è poi concretizzato in un bellissimo lieto fine.

Per prima cosa voglio ringraziare di cuore il dottor Saverio Flocco, che ha seguito, con estrema professionalità ed empatia per il mio carattere abbastanza "ansioso", tutta la mia gravidanza, dalla conferma della positività del test di gravidanza, fino alla magia della nascita in sala parto. E ovviamente ringrazio di cuore con un simbolico grande abbraccio, tutto il team dei medici, delle ostetriche e delle infermiere che non hanno fatto mai mancare il loro supporto, in primis professionale, ma poi estremamente cordiale e caloroso, per nulla scontato ai giorni nostri, ma che fanno sempre la differenza e danno sicurezza a tutte le "paure" che può nutrire una neo mamma. Spero che questo messaggio arrivi a tutte le future mamme di Termoli e dintorni, per far comprendere che per avere il meglio non serve andare fuori regione, ma a volte è semplicemente tutto a portata di mano, come nel caso del Punto Nascita termolese. Un saluto a tutti da mamma Lara, dal papà Roberto e dalla nostra piccola Rosanna».