In Lombardia un parco dedicato agli "Angeli"

Per non dimenticare sab 05 novembre 2022

PESCHIERA BORROMEO-SAN GIULIANO DI PUGLIA. Un dolore così grande non si può dimenticare. È un qualcosa che ti prende con forza lo stomaco e il solo pensiero ti fa rivivere quei momenti di angoscia che caratterizzarono quel lontano 31 ottobre 2002.

E lo sa bene il signor Giuseppe Manueddu che, da vent’anni ormai, ricorda i 27 angeli di San Giuliano come fossero suoi figli, suoi nipoti.

Ex allenatore di calcio, all’epoca del sisma che sconvolse l’Italia intera, il signor Giuseppe da circa vent’anni ormai, a ogni commemorazione da Peschiera Borromeo scende in Molise.

E, in occasione del ventennale, è stato invitato dal sindaco Giuseppe Ferrante.

«Mi sono sentito onorato di essere stato invitato ufficialmente dal sindaco Giuseppe Ferrante e avere rincontrato l'ex primo cittadino Luigi Barbieri nonché il signor Nicola Tolo che ridiedero vita alla cittadinanza e allo sport portando speranza e un sorriso.

Persone di cui nutro grande ammirazione, fiero della loro amicizia come grande rispetto per tutta la comunità che sopporta da 20 anni questo immane dolore.

La giornata del 31 è stata straziante e commovente. Ho notato il pianto di alcune mamme al cimitero (a cui si è aggiunto il mio giuro) perché pensavo che i loro figli scomparsi avrebbero avuto ora 26/27 anni e magari alcuni di loro avrebbero già messo su famiglia con prole rendendo felicemente nonni questi genitori. Io sono nonno di 2 nipotine di 7 e 3 anni e ho la fortuna di provare felicità cosa che non è potuta avvenire a loro per infausto destino.

Mi ha fatto molto piacere quando il presidente comitato genitori il signor Morelli ha comunicato che in Italia vi sono molti luoghi titolati ai "Piccoli Angeli".

Anche a Peschiera Borromeo vi è un parco dedicato dopo mia richiesta col mio Comune. Li sento più vicini».

Il signor Giuseppe ha portato in dono un quadro che rappresenta i 27 angeli insieme alla loro maestra. 27 gigli azzurri e rosa con 27 campanellini e in mezzo a loro una rosa grande, simbolo per l’insegnante. E per i bambini della scuola “Jovine” palloni da calcio per i maschietti e braccialetti con l’albero della vita per le femminucce.

