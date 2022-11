Da lunedì ritorna attivo anche il servizio notturno di Emodinamica

TERMOLI. A un mese e poco più dall'ingresso in servizio dei tre nuovi cardiologi e del primario Bruno Castaldi, che ha sostituito il collega Erminio Calgione, prima programmazione che implementa le ore di attività, quella resa nota due giorni fa in viale San Francesco. Proprio il dottor Castaldi ha firmato, infatti, la nota che è stata inviata ai vertici Asrem e al direttore del presidio ospedaliero Reimondo Petrocelli, con cui nel periodo dal 7 al 30 novembre 2022 estende l'attività anche nel notturno dei giorni feriali. Si aggiunge al canonico turno delle 8-14, quello dalle 20 alle 8 del mattino successivo.

La copertura sarà addirittura H24 in occasione dei giorni festivi, dalle 8 alle 8 del giorno dopo. Una bella inversione di tendenza. Ricordiamo come a partire dallo scorso primo ottobre sono in forze all’ospedale San Timoteo tre nuovi cardiologi insieme al nuovo responsabile Bruno Castaldi. La ristrutturazione del reparto, fortemente voluta dalla direzione di Asrem, nelle intenzioni dell’Azienda regionale sanitaria del Molise era stata disposta per migliorare il servizio presso il nosocomio termolese. Parallelamente è ripresa l’attività degli impianti di pacemaker, che consente ai pazienti della costa di non doversi spostare presso altre strutture ospedaliere. Si va concretizzandosi, dunque, quell’impegno assunto personalmente anche dal commissario ad acta Donato Toma, che nel sopralluogo del 5 ottobre scorso dichiarò che il servizio di emodinamica h24 sarebbe tornato attivo entro la fine dell’anno.