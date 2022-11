«Lavoriamo per il futuro», nuovo spazio ludico per i più piccoli a Guglionesi

GUGLIONESI. «Lavoriamo per il futuro», l'amministrazione Bellotti rilancia sul tema degli arredi urbani per i più piccoli.

«L’attuale amministrazione comunale è stata da sempre convinta che il verde pubblico costituisce un elemento essenziale per la vivibilità di un territorio. Le aree verdi e la loro cura, le zone attrezzate per bambini e famiglie rivestono un ruolo che riteniamo determinante per la qualità della vita individuale e sociale. Per questo, non appena si sono create le opportunità, abbiamo deciso di investire sui nuovi giochi e sulle nuove aree attrezzate che da molto tempo erano state abbandonate a loro stesse.

Esse rispondono ad una serie di esigenze che l’amministrazione reputa imprescindibili. Infatti, se da un lato si tratta di un vero e proprio intervento di manutenzione straordinaria e di valorizzazione del patrimonio bio-culturale rappresentato dalla villa comunale, dall’altra potenzia la funzione sociale che essa, in quanto luogo di incontro, di svago e di aggregazione per tutti i cittadini, ricopre. In particolar modo per i più piccoli e le famiglie che hanno ora a disposizione uno spazio nuovo e moderno, nel pieno centro del paese dove la vita sociale e le attività dei bambini possono essere svolte in assoluta sicurezza, permettendo loro di realizzare i sogni della loro età, nonché sviluppare la loro creatività anche nel gioco. Questo intervento rivolto in favore dei nostri piccoli cittadini è il primo di numerose realizzazioni che, nel silenzio e con impegno, in tempi non facili, l’Amministrazione ha inteso sviluppare in una strategia rivolta ad innalzare la qualità sociale del nostro territorio.

All’interno di questa prospettiva annunciamo che tra breve altri luoghi saranno riconsegnati alla piena disponibilità della comunità.

Ma adesso che abbiamo finalmente riconsegnato alla nostra comunità uno spazio attrezzato dedicato ai bambini (con una spesa che si aggira attorno ai 50.000 euro) e in attesa che le telecamere entrino in funzione, chiediamo a tutti di dare una mano per conservarlo nel migliore dei modi possibili».

