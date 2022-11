Punto nascita nel cuore delle mamme, le parole di Costantina

TERMOLI. A distanza di 24 ore dalla precedente, arriva una nuova testimonianza relativa al Punto nascita di Termoli. A offrirla è stata la signora Costantina Petrucci: «Abito a Portocannone, voglio fare un ringraziamento al reparto di Ostetricia e Ginecologia di Termoli, ringrazio dal profondo del cuore tutti i medici, infermieri, Oss, tutti per la mia degenza in reparto, sono stati 4 giorni per me di premure, di gentilezza, da parte di tutti, i miei angeli, in particolare un grazie speciale per il dottor Flocco, non solo un ginecologo ma una persona dai sani principi, dove il paziente per lui è tutto, un grazie alla dottoressa Di Siena, meravigliosi tutti, grazie per sempre vi sarò debitrice, grazie Termolionline per questo, quando un reparto funziona così perfetto, bisogna lodarlo, grazie».