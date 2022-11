Scaffali pieni di generosità, l'emporio solidale baluardo dei più deboli

Emporio solidale: l'intervista a Vito Chimienti e Anna Bernardi

TERMOLI. L’emporio solidale “Ti senghè” compie un anno.

Un anniversario importantissimo per l’emporio solidale in via Alfano a Termoli, che ha compiuto un anno dalla sua apertura. Lo stesso nome “Ti senghè”, come ci ha spiegato suor Lidia è un dono, perché gli stessi locali sono stati dati all’associazione in comodato d’uso gratuito dalle suore della carità. Come associazione hanno poi dato un significato a questo dono attribuendogli un nome all’emporio in una lingua parlata nella Repubblica Centrafricana, che è la lingua “Sango” che porta il significato: “Te ne faccio dono, ti do gratuitamente questa cosa”, da qui il nome dell’emporio.

Presenti i direttori della Caritas: il professor Vito Chimienti e sua moglie Anna Bernardi, insieme all’operatore Caritas, Gianni Pinto, che ci hanno accolto nella struttura.





Un progetto nato un anno fa che ha trovato la sua strada e che diventa sempre più necessario alla luce dello stato attuale degli eventi e della situazione economica precaria che c’è in molte famiglie. Sono tra le duecentotrenta e le duecentoquaranta le famiglie che vengono sostenute da questa iniziativa, ossia più di settecento persone. L’iniziativa è un sostegno, perché se si parla di povertà non si può parlare solo dell’aspetto materiale ed economico, ma le povertà sono molteplici. Questo servizio è importante perché in questo momento con l’inflazione, il potere d’acquisto delle famiglie è costantemente logorato.





Un luogo che è simbolo della carità stessa, in cui si possono soddisfare le esigenze primarie della vita -come quello di sedersi a tavola e trovare il cibo- che non è un fattore scontato e che va comunque rivendicato ogni giorno, proprio come diritto.





I direttori Caritas, Vito Chimienti e Anna Bernardi si sono detti felici di questo anniversario e di questa opera segno della Caritas diocesana di Termoli-Larino, seguendo anche le esigenze che sono emerse dai centri di ascolto Caritas e dalle numerose richieste d’aiuto. Si è partiti un anno fa da cinquanta beneficiari per giungere a più di duecento. L’esigenza è aumentata perché lo stesso rapporto Caritas italiano ha spiegato come i poveri siano aumentati anche a causa del periodo post-pandemico che stiamo vivendo. L’accoglienza dell’emporio è rivolta alle famiglie, ai minori e agli anziani soli, perché l’emporio nasce con il desiderio di dare dignità alle persone che vivono in difficoltà dopo la pandemia.

