Sanità pubblica e privata, budget e Pos: resa dei conti a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Parole non scontate, dialettica incisiva e prese di posizioni nette, sono i contenuti delle due relazioni illustrative delle mozioni su cui è stato convocato il Consiglio regionale monotematico sulla sanità, portate in aula da Andrea Greco e Michele Iorio.

Greco esordisce col Vangelo: «Quando un cieco guida un altro cieco, cadranno entrambi. E io in questi anni di ciechi ne ho visti parecchi, almeno 13.

Quello che stiamo dicendo da 5 anni non è nient’altro che la realtà. Questa persona a cui è caduto il velo davanti agli occhi è proprio il presidente Toma. Per la prima volta dopo tanti anni, la regione Molise, nella figura del commissario ad acta e del presidente Toma, drizza un po’ la schiena sui privati accreditati

Le rimprovero il ritardo in cui ci sta dando ragione, se lei ci fosse arrivato prima forse lei non era più presidente di regione. Se una norma finisce per fare gli interessi di qualcuno non può vedere il voto favorevole del movimento.

Presidente Toma lei deve vuotare il sacco. Lei deve raccontare la verità. Qui c’è chi cospira contro di lei e le ha permesso di governare. Cospiratori nella sua maggioranza.

La verità non è null’altro che quello che diciamo da 5 anni. Ricostruire storicamente quello che accade in Molise, a noi non è scappato nulla.

2017 furono firmati dei contratti con i privati accreditati. Quei contratti si sono tradotti in extra budget notevoli. I privati continuavano a fatturare milioni e milioni di euro anche se il budget era di 44 milioni di euro. Sempre più voci chiedono la sua sfiducia ma qualcuno ha utilizzato la mozione di sfiducia per chiederle qualcosa. A me è venuto forte questo sospetto che qualcuno volesse le nostre firme per chiederle qualcosa.

Due volte lei è stato salvato dalla sfiducia. In piena pandemia, quando abbiamo fare cose inaccettabili dal direttore Asrem. La compagine di centrodestra l’ha salvata ma qualcuno tra di loro quando a chiedere la sfiducia c’è quella persona che spostandosi da destra a sinistra determina la sanità della regione.

Cavaliere, Niro e Iorio cosa volete fare? Continuare a fare le dinamiche o salvare questa terra? Cosa vi impedisce di portare a termine quello che si è iniziato seppur in maniera tardiva?

Pubblicamente mi rivolgo a Facciolla, e gli dico che una strada diversa in Molise è possibile. Degli errori del passato tutti ne avete fatto tesoro. Non ci possono essere più ombre per il futuro della regione Molise. Per la prima volta mi trovo d’accordo con il presidente Di Lucente. Avviso tutti che io sono tranquillo di quello che sta accadendo e nulla può scalfirmi. Non temo più nessuno.

Noi come consiglio regionale le diamo forza e senza alcun tipo di problema per votare la sospensione dei contratti. Chiediamo un confronto su quella bozza di piano operativo sanitario.

Regolamentare gli accordi di confine. Sottoscrivere i nuovi accordi contrattuali.

È inutile dare la colpa a Roma. I compiti vanno fatti qui. Oggi molti di voi si stanno rendendo conto che camminare bendati vi ha fatti cadere nel fosso, nel fosso dell’oblio nei cittadini molisani. Io mi auguro che il Molise vi consegni all’oblio, dal punto di vista politico questa regione ha bisogno di una classe dirigente con la schiena dritta».

Di contro, Iorio: «Io credo che abbiamo assistito, nella relazione del collega Greco, a un fatto vero, su come giudichiamo diversamente la nostra sanità.

Siamo reduci da una campagna elettorale dove abbiamo chiarito che perché si organizzi una buona sanità c’è bisogno di rivedere alcune cose sulla logica del commissariamento. C’è bisogno di più fondi per evitare il disavanzo. Noi veniamo in Consiglio e ci sentiamo offendere senza pensare alla tematica della salute. Abbiamo due visioni diverse. I 5 stelle devono adeguarsi a un tavolo tecnico che ha distrutto questo Molise.

Mi rivolgo a Vittorio Nola, ti è mai capitato di vedere un’azienda che per riorganizzarsi riduce la spesa delle attività? Questa regione è una regione che non ce la fa da sola. Abbiamo sempre immaginato che ce la possiamo fare se ci sono strutture che collaborano con altre regioni.

A differenza delle altre regioni che sono libere, noi non possiamo. Come può essere penalizzante un extra budget? Avete visto come si calcola un’attività extra regionale nelle altre regioni? Questo ce l’aveva detto il presidente della nostra regione, che la mobilità attiva prodotta da altri istituti non gravasse sul bilancio del Molise.

Non riuscirete a governare questa regione con questi principi. Quel tavolo tecnico è nemico del Molise.

Dovreste preoccuparvi più delle malattie e non dei budget o degli extra budget! Finitela con il ritenervi i santi della politica.

Siamo su piani diversi. C’è bisogno di ragionare sui fatti: questo Pos non è un pos! È un piano che ci penalizza e viene da più mani. Siamo un caso unico in cui il commissario ad acta si divide in due.

Questa disputa che ogni volta confermiamo credo debba essere superata. Questo piano deve essere ritirato e dia retta a 4 persone, che sono di centrodestra che hanno fatto insieme una campagna elettorale pochi giorni fa, che le chiedono di ritirare questo Pos.

È un Pos che non è utile al Molise ma anzi procura solo danni. Suggerisco di fare alcune considerazioni su altre questioni. Io ritengo che il progetto di legge presentata dalla Fanelli, non è incostituzionale. Può essere opportuno o meno ma non incostituzionale. Si stabilisce che nei sei mesi prima della campagna elettorale, il commissario deponga la sua funzione. In questo Pos c’è dell’assurdo. Non si può approvare un Pos senza confronto e già bocciato dalla corte costituzionale.

Se bisogna ridurre il budget, caro consigliere Greco, io sono d’accordo con lei, per le altre cose no. Ma è l’ultimo dei problemi, il problema più grande è quello che non c’è nel Pos».

