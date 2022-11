Al voto i residenti del quartiere Sant'Alfonso, Gianfranco Cannarsa rieletto presidente

La conferenza stampa post voto al comitato Sant'Alfonso

TERMOLI. Prima le dimissioni, ora torna e vince le elezioni come presidente del comitato Sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa che si riconferma alla guida del comitato.





Si riconferma il presidente Cannarsa con 89 voti. Tanta l’affluenza nei locali della Sae 112 - dove ieri sera dalle 17 alle 19 si sono tenute le votazioni per il nuovo presidente e il cambio del direttivo. I candidati -oltre Cannarsa- erano Armando Carotenuto, confermato come vice-presidente e che dopo le dimissioni di Cannarsa ha assunto per qualche settimana il ruolo di guida del comitato e Gianni Ferrante che è stato confermato come segretario.





Durante lo spoglio i voti riportati sono stati i seguenti: Gianfranco Cannarsa 90 voti, Armando Carotenuto 33 voti e Gianni Ferrante 2 voti.

Presenti e in ausilio dello spoglio Luciano Paduano e Stefano Pinti.

Subito dopo il presidente Cannarsa all’interno di una breve conferenza stampa ha dichiarato non soltanto la grande volontà di rimettersi al lavoro, ma ha ringraziato i residenti per la tanta fiducia. Soddisfatto per questo nuovo traguardo e pronto a dare lustro all’incarico ricevuto con forza e combattendo riuscirà insieme al direttivo a migliorare il quartiere.

