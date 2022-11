Toma: «L’unico modo per risolvere l’extra budget sono gli accordi di confine»

CAMPOBASSO. «Sembrerebbe quasi che io non abbia accolto le vostre istanze per tre anni e mezzo. Non avevo i mezzi, non potevo. Voi avete fatto un danno ulteriore». Ha esordito così il presidente-commissario ad acta Donato Toma in Consiglio regionale.

Quella norma passò, per cui ci fu la inconferibilità di commissario ad acta al presidente di Regione.

Quando fu commissariato Iorio perché non lo potevano revocare. Il commissario ad acta doveva essere il presidente di regione. La figura è svincolata. Da quel momento avrei potuto dimostrare come si organizza la sanità ma non mi è stata data la possibilità. Fino al 5 agosto 2021 non sono stato investito di potere per la sanità, solo in emergenza per la pandemia. Per tre anni e mezzo, ma non solo, ha negato la possibilità di fare il proprio lavoro. Il caso Calabria ha legato le mani al presidente di Regione.

Cospirazione contro di me? Non è un problema. Io so vedere anche oltre l’apparenza. Non sono Cesare, non sono Bruto ma non sono nemmeno Sansone. Sansone però lo ricordano tutti i Filistei no.

Faremo quello che dobbiamo ha dichiarato la Meloni e questa frase la prendo io in prestito. Quelle regole ci danneggiano ma il consigliere Iorio sa e lo sa a sue spese che se il commissario non fa quello che il Governo dice, viene rimosso.

Io ho fatto qualcosa contro il commissariamento, andatevi a leggere il patto firmato nel 2018!

Il patto della salute lo firmò Speranza e lo siglò il ministro Boccia. Prevedeva le deroghe per le regioni piccole che non le avevano chieste. Il Governo non le ha rispettate. Che devo dire a Speranza e a Boccia? Subito dopo avvenne la pandemia. Il risultato noi l’avevamo raggiunto ma poi non è stato portato a termine. L’unico atto firmato ed esistente è quello firmato dal presidente della regione Molise.

L’organizzazione della sanità privata, caro consigliere Greco, se la fanno i privati. Ma se la sanità pubblica deve comprare dalla privata, la cosa cambia.

I tavoli tecnici sono in svolgimento. Ne dobbiamo fare un altro. I ministeri sono lenti. L’unico modo per risolvere l’extra budget sono gli accordi di confine.

Perché molte strutture non capiscono questi accordi?

Presidente Iorio io oggi da questo consiglio mi aspetto delle osservazioni concrete, che ci sia una proposta concreta. Questo dovete fare così per capire che questo piano operativo lo avete letto! Non fare le vostre campagne elettorali in consiglio. Dottor Iorio, chi mandiamo a Pescara? Gli ictus ischemici, non mi vorrei sbagliare, la radiologia interventistica, non mi vorrei sbagliare, non siamo perfetti come chi ci ha preceduto. Prima di apporre l’ultima firma li leggo i documenti.

Consigliere, presidente, dottor Iorio mi faccia un appunto chiaro! La novità vera che ci dovrebbe esser riconosciuta è quello di aver condiviso il Pos, non come Giustini e Grossi che se lo tenevano nel cassetto. La politica è una cosa serie, prima di fare gli annunci accertiamoci che siano le cose serie a esser annunciate!

Quando parlo io cerco di essere rispettoso nei confronti delle altre persone. Mi aspettavo un monotematico diverso con considerazioni specifiche e che modifichi queste mozioni.»