Ultimo giorno per diventare matricola UniMol "senza mora"

CAMPOBASSO. Siamo davvero agli sgoccioli. Mancano solo poche ore. Oggi infatti, 7 novembre 2022, è l’ultimo giorno per completare o perfezionare le immatricolazioni e le iscrizioni, senza alcuna mora, all’a. a. 2022-2023, a tutti i Corsi di Studio attivati presso l’Università degli Studi del Molise (con l’esclusione, naturalmente, dei Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale, per i quali vigono scadenze diverse).

Entro oggi è ancora possibile diventare Matricola UniMol, oppure iscriversi agli anni successivi al primo, senza il pagamento della mora. Con il pagamento della prima rata (€ 156,00) si acquisisce, infatti, il numero di matricola o si perfeziona l’iscrizione agli anni successivi.

Tutte le procedure sono on line, e possono essere effettuate comodamente da casa.

Sul sito istituzionale www.unimol.it la scelta ampia su 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali - di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa varia e trasversale. Sempre dal sito sono in visione le indicazioni e le istruzioni per la registrazione al Portale dello Studente, oltre che il Manuale per la registrazione on line e la Guida all’immatricolazione.

Da domani, martedì 8 novembre, sarà possibile procedere con le immatricolazioni e iscrizioni solo previo pagamento dell’indennità di mora nella misura progressiva prevista dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, ricordando che il primo step vede una mora di 25 euro per i primi dieci giorni di ritardo, per poi aumentare in maniera crescente in funzione dei successivi giorni di ritardo.

Manco poco dunque, che aspettare! Non resta che Immatricolarsi al più presto,