Manutenzione infinita, flusso idrico ridotto del 40% nel basso Molise

TERMOLI. Ancora potenziali disagi per interventi di manutenzione da parte di Molise Acque nei comuni del basso Molise.

Dalle 6 di questa mattina e fino a venerdì prossimo, 11 novembre, il flusso idrico sarà ridotto del 40% a causa dei lavori di manutenzione sull'acquedotto Molisano centrale.

In merito è intervenuto il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo: «I nostri tecnici monitoreranno costantemente il serbatoio e interverranno con chiusure mirate tali da non arrecare disagi alla popolazione. Per evitare le fastidiose chiusure notturne si invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico. Seguiranno aggiornamenti e avvisi in caso di disposizioni di chiusure notturne».

Sospensione che invece riguarderà di notte il comune di Guglionesi: «Si avvisa la cittadinanza che, a causa della sostituzione delle valvole a triplo eccentrico nel tratto dal nodo 68 B al nodo 43 della Molise Acque, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa tutte le sere dal giorno 8 novembre al giorno 11 novembre, dalle ore 22.30 alle ore 3 del giorno successivo per poter riempire il serbatoio comunale. Nelle contrade sarà effettuata ala turnazione. Qualora l'acqua erogata risulti sufficiente, l'erogazione non sarà interrotta».

I comuni interessati sono: Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni.

Come nelle altre circostanze, solo al comune di Guardialfiera è prevista la sospensione del flusso idrico generale.