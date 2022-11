Assegnata la concessione dell'ex Fuori Rotta: canone di 400mila euro in 20 anni

TERMOLI. Con determina del 28 ottobre scorso, a firma del dirigente del Demanio marittimo, Marcello Vecchiarelli, è stata perfezionata la procedura di assegnazione dell’ex Fuori rotta, il locale che sorge sul lungomare Nord di Termoli.

Il bene demaniale era tornato in possesso della Regione per la decadenza della concessione, riconsegna avvenuta il 21 luglio 2020, con l’Agenzia del Demanio rientrata nella piena disponibilità della pertinenza demaniale marittima relativa all’immobile sito al piano strada del complesso balneare denominato “Lido Panfilo”, ubicato sul Lungomare Cristoforo Colombo di Termoli ed individuato al Catasto Urbano di Termoli al foglio n. 13, particella n. 169, per una superficie di mq. 1.184,53, così suddiviso:

mq. 565,69 - Pertinenza adibita ad attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande;

mq. 618,84 - Superficie di difficile rimozione (terrazzo praticabile mq. 438,48; locale ex vano scala al piano terrazzo mq. 14,98; percorso aereo e scala per l'accesso al terrazzo dal piano strada mq. 60,96; solaio di copertura impianti tecnologici mq. 104,42).

Lo scorso 15 aprile il Comune ha avviato la procedura aperta ad evidenza pubblica, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Entro il termine di scadenza è pervenuta, mediante procedura telematica attivata sulla piattaforma Traspare della Centrale Unica di Committenza di Termoli, l’offerta del Rti costituito da Hitaly srl, Rooster Srl e Mod srl.

La commissione di valutazione, che si è riunita nelle sedute del 30/08/2022, del 21/09/2022 e del 27/09/2022, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del proponente, con un punteggio complessivo pari a 82,35/100 e con un importo di aggiudicazione pari ad 400.000 euro quale canone demaniale complessivo per la durata di anni venti della concessione.