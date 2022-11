Zes Adriatica Puglia-Molise, completato l’avviamento dello Sportello digitale

Istruzioni per l'uso

mar 08 novembre 2022

CAMPOBASSO. È stato completato l’avviamento degli Sportelli digitali delle otto Zone Economiche Speciali (Zes) istituite con l’obiettivo di attrarre investimenti e favorire la crescita delle imprese operative o la nascita di nuove realtà in altrettante aree portuali e retroportuali del Paese.

Anche lo Sportello Unico Digitale della Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise è attivo.

Lo ha reso noto ieri la Camera di Commercio del Molise.

Per favorire la conoscenza delle opportunità legate alla localizzazione in aree Zes ed illustrare le modalità tecniche di presentazione di una pratica di richiesta di Autorizzazione unica attraverso lo sportello unico digitale Zes è stato programmato un webinar per lunedì 14 novembre 2022 dalle 10 alle 12.

Il webinar non sarà registrato, è garantita l’iscrizione ai primi 500 richiedenti, non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.