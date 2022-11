Il destino la riporta a Termoli, i sogni di Silvia prendono corpo a 26 anni

TERMOLI. Un grido da parte di una ragazza di 26 anni, Silvia Sacchetti.

Una ragazza che era andata via da Termoli, come tanti suoi coetanei, a 18 anni.

Ha vissuto a Roma per 5 anni ma per un brutto scherzo del destino, ad agosto 2019 ha avuto un incidente con la bicicletta mentre era in vacanza proprio a Termoli.

Frattura a tibia e perone. Si è operata e ha deciso, mentre faceva riabilitazione, di voler rimanere a Termoli. «Mi sono innamorata di questa città. Quando ero ragazzina la detestavo, volevo andarmene via, il più lontano possibile, anche all'estero! Ma quando ho avuto quell'incidente ad agosto è scattato qualcosa. Un amore profondo mai provato per questa città. Ho avuto bisogno di piantare per bene le radici qui. Ho conosciuto il mio attuale compagno, ho avuto un figlio e sono fiera che lui possa crescere qui. Ma essendo giovane ho anche un grande sogno nel cassetto che purtroppo per via di questa maledetta guerra, sta ancora lì, chiuso nel cassetto. Vorrei essere la voce di tanti ragazzi come me che hanno sogni e speranze» spiega Silvia.

Questa è la sua lettera:

«Perché la guerra tra Russia e Ucraina sono anche affari nostri.

Io avevo un sogno. E ce l'ho ancora.

È lì, nel cassetto in attesa di essere realizzato.

Perché abbiamo una vita sola e arriva un certo punto in cui vorresti smettere di sognare ma iniziare a realizzare.

Il mio sogno è aprire un American Bakery nella mia città. Quando vivevo a Roma ho lavorato per più di un anno in una pasticceria, ho imparato un bellissimo mestiere. Tutt'ora tante persone care hanno assaggiato i miei dolci, le mie torte, che ho realizzato sempre con tanto amore e arte.

I dolci per me sono un atto d'amore verso sé stessi.

È più di una coccola, è più di un momento di golosità.

Ma nel periodo in cui stiamo vivendo, molte attività stanno morendo perché non riescono a reggere i costi altissimi dei rincari.

E questa cosa ha bloccato i miei sogni.

E ha distrutto i sogni degli altri.

E rimango così, in attesa che qualcosa in questo mondo cambi.

Nel mio mondo zuccherato di cupcake, donut, torte dolci e salate, in attesa che qualcosa si possa muovere.

Vorrei fare qualcosa per la mia amata città.

Sono tornata qui, perché Termoli è una delle più belle città che esistono. Amo la sua estetica, il suo modo di essere fuori tempo ma contemporanea. Aperta al mondo ma anche alla tradizione. Quanto vorrei fare qualcosa per la mia Termoli, per aiutarla a cambiare.

Ho una mente molto creativa e chi mi conosce bene lo sa quanto potrei dare a questa città, a quanto contributo potrei donare.

La carica, l'idea, la base finanziaria, c'è tutto, non mi manca nulla.

C'è solo paura del futuro.

Questa situazione mi sta bloccando.

E quanti giovani come me sono bloccati? Ne siamo tanti.

Dobbiamo unire le forze e farci sentire! Non dite che non esistiamo e che questo è un paese per vecchi. Noi esistiamo, con i nostri immensi sogni e la voglia di fare.

Ma chi pensa a noi? Chi ci può dare una mano?

Firmato:

Una dolce sognatrice».