«Resterai una guida, ci mancherai tantissimo», tanti messaggi per Pasquale Russo

TERMOLI. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social per la scomparsa di Pasquale Russo, storico proprietario del ristorante: “La Sacrestia” a Termoli.

Una scomparsa prematura che lascia davvero tanto dolore nei familiari, negli amici e in tutte le persone che si sono confrontate con l’anima bella che era Pasquale.

Marianna Lopreiato sui social ha scritto: “Io e la mia famiglia ci stringiamo al dolore della famiglia Russo. Mio padre e mio fratello perdono un amico e collega di grande valore. Un’amicizia lunga quarant’anni. Ciao Pasquale”.

Ma anche il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello ha espresso sulla sua pagina Facebook un caro messaggio di vicinanza alla famiglia Russo.

Domenico Ruggeri, proprietario del ristorante “Mari e Monti”, che si trova sempre in piazzetta ha reso omaggio sui social al collega con la frase: “Riposa in pace… grande Chef!”

Tanti i messaggi di addio anche sulla pagina Facebook dello stesso Pasquale. Dove un amico di lunga data ha scritto: “Sentite condoglianze a tutta la famiglia da parte nostra. Oggi viene a mancare un pezzo della mia vita adolescenziale. Sei stato e resterai una guida. Ci mancherai tantissimo”.

Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi di addio che sono comparsi già nella giornata di ieri, quando si è appresa la notizia della scomparsa di Pasquale.

Anche noi ci stringiamo al dolore immenso che sta vivendo la sua famiglia, con la consapevolezza che adesso Pasquale continuerà a vivere in un giorno che non conosce tramonto. In un posto dove tutto è possibile e in un luogo dove ciò che si conserva in eterno è proprio l’amore che abbiamo donato.

