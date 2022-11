Commozione in piazzetta per l'ultimo saluto a Pasquale Russo

L'omaggio a Pasquale Russo nella piazzetta

TERMOLI. Da quando si è diffusa la notizia della scomparsa del 63enne titolare della Sacrestia, Pasquale Russo, lo storico locale della zona piazzetta unanime è stato il cordoglio, sia dei colleghi ristoratori che di amici e clienti.

Oggi pomeriggio, prima che il feretro giungesse alla chiesa di San Pietro, per i funerali, partendo dalla casa funeraria Bavota di via dei Roveri, il corteo si è fermato proprio in piazzetta, per l’ultimo saluto dinanzi alla sua “Sacrestia”.

Commozione palpabile, specie quando è stata diffusa la canzone Caruso, cantata da Lucio Dalla. Applausi scroscianti alla fine del brano, più volte. Con i familiari abbracciati da chi era lì per rendere il tributo a Pasquale, gli stessi dipendenti rigati in volto dalle lacrime. Una grande famiglia che ha perso il suo faro.

Vissuti, con la stessa commozione anche i funerali, celebrati da padre Enzo Ronzitti, al termine dei quali la famiglia Russo ha voluto ringraziare tutti, di cuore, per la partecipazione manifestata con la massiccia presenza di oggi, «Non l'avete lasciato un attimo da solo mostrando il vostro rispetto». Pasquale se ne è andato in silenzio senza dar fastidio a nessuno, come era suo costume.

