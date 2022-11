Midterm decisive, lo spaccato Usa attraverso le parole del Console onorario italiano in Florida

TERMOLI. Proprio di recente abbiamo parlato dell’anniversario di Gemellaggio tra le località di Pompano Beach e di Termoli, un ponte atlantico tra Florida e Molise. Ebbene, nel giorno più atteso da due anni a questa parte, quello del Midterm, abbiamo interpellato, grazie ai buoni uffici del consigliere comunale Francesco Rinaldi, tra i promotori dell’iniziativa gemellare, l’avvocato Antonella Brancaccio Balzano, console onorario italiano in Florida, a cui abbiamo chiesto l’umore in queste ore decisive. L’avvocato Brancaccio Balzano, che è stata tra l’altro fu presente 4 anni fa della cerimonia con cui l’amministrazione comunale adriatica venne accolta a Pompano Beach, ha rimarcato come si tratti di una elezione di Midterm mai così importante e spiega perché: «Sono le elezioni legislative più importanti della storia degli Stati Uniti.

La destra e la sinistra sono contrapposte in maniera netta, senza trovare alcun punto d’incontro, hanno delle idee e dei programmi totalmente opposti. Qualora vincessero i Repubblicani l’amministrazione Biden potrà dire addio a tutti i programmi che avevano; se vincessero i Democratici ci sarebbe un cambiamento radicale del sistema e un cambiamento della storia degli Stati Uniti, quindi aspettiamo con ansia l’esito di queste elezioni. Qui, in Florida, è pronosticata la vittoria del Governatore repubblicano De Santis». «La divaricazione delle due componenti è dettata dalla polarizzazione dei programmi, i Democratici sono diventati molto radicali, visioni opposte alla base della spaccatura e del mancato punto d’incontro al Congresso». Il Governatore De Santis sarebbe apprezzato dalla popolazione anche per quanto mostrato contrastando il Covid e di recente affrontando l’emergenza post uragano. «Qui abbiamo vissuto una migrazione fortissima, sia da altri Paesi che di Stati americani, come la California, il Connecticut e lo stato di New York, grazie alla flessibilità con cui è stata gestita la pandemia, elettori di sinistra che potrebbero influenzare l’esito elettorale».

Si prevedono, peraltro, lungaggini per avere i dati definitivi, un po’ come avvenuto alle presidenziali del 2020. L’avvocato Brancaccio Balzano, in conclusione, ha tenuto a ringraziare personalmente, attraverso Termolionline, proprio Rinaldi: «Voglio ringraziare il consigliere comunale Rinaldi per le sue iniziative e per la sua collaborazione a livello internazionale, che sicuramente porterà a dei risultati molto importanti, come scambi tra Stati Uniti e Italia che saranno di beneficio per entrambi i Paesi».