Riassunti da oggi nove vigili urbani per due mesi

TERMOLI. Nuova assunzione dei Vigili urbani stagionali, con contratto a tempo determinato, nell’attesa che si concluda la procedura in corso per assumerne 10 a tempo indeterminato.

A breve verranno espletate le prove orali del concorso non ancora terminato.

Il comando di Polizia Locale si trova in forte sofferenza a causa della grave carenza di organico che non consente un ottimale espletamento dei servizi di vigilanza e ordine pubblico, tramite posti di controllo stradale e servizi a piedi, a cui si aggiungono le attività di controllo alle attività produttive e commerciali, anche a causa delle imminenti festività natalizie, si necessita implementare l’organico e assicurare i compiti istituzionali essenziali al fine di potenziare al meglio il servizio.

Per questo è stato ritenuto pertanto di assumere in servizio agenti di polizia stagionali a tempo determinato di cui alla graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 2308/2021, dal primo giorno utile successivo all’espletamento degli atti consequenziali alla presente delibera, per due mesi, eventualmente prorogabili sulla base delle esigenze di volta in volta evidenziate e delle disponibilità finanziarie nel rispetto dei limiti di legge in premessa esplicitati.

La spesa complessiva sarà finanziata con i fondi ex art. 208 C.D.S., previsti nei capitoli destinati al personale di vigilanza a tempo determinato.

Il segretario generale, Domenico Nucci, come dirigente delle risorse umane, ha così provveduto ad assumere in servizio a tempo determinato, per due mesi, eventualmente prorogabili sulla base delle esigenze di volta in volta evidenziate e delle disponibilità finanziarie, n. 9 agenti di polizia locale stagionali, di cui n. 8 agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato e n. 1 part time al 50%, come da Convenzione citata in premessa con il Comune di Matrice, con decorrenza da oggi.