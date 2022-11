Pescaturismo, approvata in Commissione regionale la nuova proposta di legge

TERMOLI. Sono almeno 20 anni che sulla costa molisana si parla di pescaturismo e in realtà c'è anche chi, tra gli armatori della flottiglia termolese, è anche partito con iniziative autonome.

Manca un quadro di riferimento normativo regionale, come spesso avviene, che rincorre l'attualità.

La Seconda commissione permanente della Regione Molise, presieduta dalla vice presidente, Aida Romagnuolo, a seguito di approfondita discussione, ha licenziato (con tre voti favorevoli, Romagnuolo, D’Egidio e Facciola, e un astenuto, De Chirico, che sostituiva Nola) con parere favorevole la proposta di legge regionale n. 121, concernete: “Disposizioni in materia di pescaturismo ed ittiturismo”.

Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

La prima proposta da parte della Romagnuolo era stata presentata già nel maggio del 2020, «Nell’ottica del “turismo responsabile”, che consente di portare turisti a bordo dell'imbarcazione da pesca e mostrare loro l'attività professionale ed escursioni della costa coinvolgendoli in molteplici attività nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca.

Permette ai pescatori di poter incrementare la loro economia senza tradire la cultura e la tradizione marinara, senza sfruttare in modo massiccio e distruttivo le risorse del mare ma anzi favorendo il ritorno alle tecniche tradizionali legate al mondo della piccola pesca. Infine, ha ancora detto Romagnuolo, disciplina le attività della pesca sportiva e del consumo di pietanze a bordo, cucinate secondo la tradizione marinara. Per ittiturismo, si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione, didattiche, ricreative, culturali e di servizi», questa l'illustrazione che promosse all'epoca.

Ora la proposta di legge n. 121 sarà attesa alla prova dell'aula di Palazzo D'Aimmo.

Inoltre, presieduta dal presidente Aida Romagnuolo, si è riunita la Terza Commissione permanente.

L’organismo, a seguito di ampia discussione, ha reso, con voto unanime dei presenti, parere favorevole all’argomento, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “DGR n.284/2022] FS06 – Sciovia a fune alta “San Nicola”, sita nel comprensorio sciistico di Campitello Matese del Comune di San Massimo. Approvazione progetto di variante costruttiva relativo all’installazione dei raccogli fune alle pulegge. Fase istruttoria. Parere preventivo”.

Per quanto concerne l’esame dell’argomento avente a oggetto, “DGR n.345/2022] Comune di Trivento. Variante generale al vigente Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione. Fase istruttoria. Richiesta realizzazione intesa. Art. 4 L.r. n. 7/1973 e ss.mm.ii”, la Commissione ha audito il rappresentante del Comune di Trivento e il direttore del servizio Mobilità della Regione Molise Brasiello. La valutazione del provvedimento continuerà nelle prossime sedute.