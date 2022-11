Il "Segretariato sociale On The Road" fa tappa a Termoli

TERMOLI. Nell’Ambito territoriale sociale di Termoli si parte con il Segretariato sociale On The Road.

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese - ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale e Agenzia Agorà - Società Cooperativa Sociale Onlus, nell’ambito della gestione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di welfare d’accesso, dei servizi di presa in carico e interventi multidisciplinari di inclusione sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, ha organizzato, per stamani, la giornata del Segretariato Sociale On The Road, un percorso itinerante che vedrà, in questa prima fase, coinvolti cinque comuni dell’Ambito: Campomarino, Guglionesi, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli.

L’iniziativa - queste le parole della Coordinatrice del Raggruppamento presso l’Ats di Termoli, Maria Assunta Iovine - mira a raggiungere direttamente i cittadini, informandoli sulle diverse prestazioni garantite dai Servizi Sociali d’Ambito ed erogate dalla ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale e Agenzia Agorà - Società Cooperativa Sociale Onlus, sostenendoli nell’accesso ai servizi, sia sociali, sia sociosanitari. La scelta - prosegue Iovine - di avviare la sperimentazione di una modalità “on the road” risponde alla volontà di intercettare i bisogni potenzialmente inespressi di tutti gli utenti ed in particolare di coloro i quali vivono in zone a forte rischio di isolamento o che mostrano resistenza ad avvicinarsi ai Servizi Sociali “tradizionalmente”.

Uno stand itinerante sarà sistemato nelle piazze dei Comuni interessati, fungendo da richiamo e attrazione per i residenti del territorio di riferimento. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento dei professionisti - operatori di Segretariato Sociale e Assistenti sociali - dipendenti del Raggruppamento gestore. A tal proposito, è opportuno ricordare che il Servizio di Segretariato Sociale è una funzione del Servizio Sociale Professionale che opera come sportello unico per l’accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari, svolgendo un’attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza.

