Venerdì sera a Larino discussione sul Pos di Toma in Consiglio comunale

LARINO. Approda già domani sera, dalle 17.30, tre giorni prima di quanto avverrà anche a Termoli, il Pos di Toma 2022-2024 nel Consiglio comunale di Larino.

A firmare la convocazione, dopo le dimissioni dell'assessore Iolanda Giusti dalla carica di presidente dell'assise civica, è la sua vice, Graziella Vizzarri.

Sette i punti messi all’ordine del giorno partendo da quello che sicuramente è il principale, ossia la trattazione e la discussione in merito al piano operativo sanitario 2022-2024 approvato dal commissario ad acta e presidente della regione Donato Toma che ha suscitato la reazione di diverse parti politiche ed ha indotto i sindaci, compreso quello di Larino Pino Puchetti, non coinvolti nella stesura a chiederne il ritiro.

Solo qualche settimana fa, infatti, come si ricorderà la Conferenza dei sindaci, presieduta dal primo cittadino di Agnone Daniele Saia, aveva scritto “l’assenza di un confronto, la mancata condivisione, con la conferenza dei Sindaci come promesso dal Presidente/Commissario ci ha lasciato sorpresi e delusi. Oltretutto da una prima lettura le scelte fatte nella riorganizzazione destano preoccupazione per la tutela al diritto alla Salute dei Molisani. L’uscita, di questo Pos in un momento critico della vita politica, economica, sociale e soprattutto il confronto pubblico avviato dopo la redazione e l’invio dello stesso ai Ministeri ci lascia ancor più perplessi. Chiediamo con forza, al Commissario alla Sanità, il suo ritiro e riproposizione dopo un confronto accurato con tutti gli interlocutori, nell’interesse del Popolo Molisano”.

Da quanto appreso il gruppo ‘Siamo Larino’ presenterà, dunque, in consiglio, dopo averlo condiviso con l’assise e le forze politiche che prenderanno parte alla discussione (che sarà aperta al pubblico sul punto), un documento attraverso il quale impegnerà l’intero consiglio, in linea di massima, a promuovere una mobilitazione di tutti gli amministratori locali molisani, affinché si chieda al Governo una deroga alla normativa Balduzzi e la modifica immediata del Pos. Documento, peraltro, già portato all’ordine del giorno da altri consigli comunali.

Oltre alla discussione sul Pos 2022-2024 tra gli altri punti all’ordine del giorno, sicuramente spiccano la presa d’atto delle dimissioni dalla carica di presidente del consiglio dell’attuale assessore alle pari opportunità e cultura Iolanda Giusti, infine, nomina del nuovo presidente del Consiglio comunale e la mozione di sfiducia presentata dai consiglieri Di Maria, Mezzapelle, Vitiello e Civitella sul consigliere Antonio Vesce.