Rientra l'allarme sulla questione Legionella, l'acqua è potabile all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Rientra l’allarme Legionellosi all’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo le notizie degli ultimi giorni. Una circolare interna è stata diffusa ieri dal direttore sanitario pro tempore Reimondo Petrocelli, «A seguito di richiesta chiarimenti, si ribadisce la potabilità dell'acqua erogata presso il presidio ospedaliero e si conferma la possibilità della stessa per gli usi propri in ambito ospedaliero», nella nota inviata ai vertici Asrem e ai direttori delle unità operative in viale San Francesco. Fonti interne al San Timoteo, sottolineano che «La rilevazione della presenza di Legionella nelle acque dell'ospedale San Timoteo è un indice di efficienza dei sistemi di controllo e delle determinazioni puntuali metodiche atte a prevenire le infezioni intraospedaliere.

Infatti bisogna ricordare che la presenza in bassissime concentrazioni della legionella nelle reti idriche è molto frequente e non pericolosa pertanto il fatto che sia stata rilevata la presenza patologica è il segno del costante controllo della rete idrica ospedaliera, e diventa confortante sapere che questi controlli avvengano metodicamente e quando danno un risultato superiore alla concentrazione normale scattino i meccanismi di prevenzione, ancorché di cura. Tali provvedimenti sono stati presi per cui la cosa più importante segnalata dalla direzione ai reparti è quella di non nebulizzare, e quindi evitare di inalare le "goccioline di acqua". Ragion per cui questo è un buon esempio di gestione puntuale della prevenzione delle infezioni ospedaliere. La direzione sanitaria dell'ospedale ha agito nel migliore dei modi: prontamente ed efficacemente».

Restano, chiaramente, le indicazioni prudenziali fino al nuovo controllo.

Tuttavia, sempre nelle ultime ore, sono stati inviati messaggi WhatsApp a diverse persone con ritagli della comunicazione in cui si evidenziava la contaminazione della rete idrica ambientale, che hanno generato confusione sul possibile rischio per la popolazione, che resta contenuta nel contesto ospedaliero.