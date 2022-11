Quando le segnalazioni vengono disattese e gli alberi cadono all'interno del Parco

TERMOLI. Sempre numerose le segnalazioni che arrivano a Termolionline da parte dei lettori. Affidano a noi ciò che reputano significativo evidenziare all'opinione pubblica e soprattutto, in determinati casi, a chi di competenza, affinché se qualsivoglia situazione fosse sfuggita, si dà comunque modo di intervenire.

Ma non accade tutte le volte e quanto lamentato da un lettore stamani è in questo solco.

Lo scorso 8 ottobre, quindi più di un mese fa, mese peraltro trascorso con giornate quasi tutte senza problemi meteorologici, pubblicammo nella nostra apprezzata sezione community l'allerta che il residente ci aveva veicolato, sulle condizioni di un albero a rischio, all'interno del Parco comunale, fusto che risultava pericolante, corredando il messaggio WhatsApp con l'immagine dell'arbusto in questione, che noi pubblicammo in tempo reale, quasi.

Stamani, il lettore ci sottolinea che nessuno è intervenuto a riguardo, per mettere in sicurezza l'albero, nel frattempo caduto.

«Buongiorno, circa un mese fa vi avevo mandato una foto di un albero pericolante qui al parco comunale, voi avete anche scritto la notizia sul sito... ecco nessuno è mai venuto a controllare e ovviamente l'albero è caduto».

Queste sono considerazioni che non vorremmo mai ricevere, perché denotano la poca attenzione, che nel caso di specie è indubitabile, prova ne è l'albero caduto. Per fortuna, al di là del dato "ambientale" non ci sono state conseguenze diverse, ma c'è tutta una filiera che dovrebbe gestire il patrimonio verde cittadino, proprio con un occhio particolare al Parco comunale, fiore all'occhiello, magari, da tenere nel migliore dei modi.

Ma su questo torneremo presto, con una novità... che renderà il contributo dei nostri lettori ancora più efficace e incisivo.

Galleria fotografica