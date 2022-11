Boccata d'ossigeno per gli anestesisti, ne arriveranno 16 in Molise dopo l'ultimo concorso

TERMOLI. Non sono stati reperiti tutti e 23, ma 16 sì, una maggioranza qualificata per dirla in termini istituzionali.

Sono i medici anestesisti-rianimatori individuati attraverso la selezione avviata lo scorso 13 maggio, con pubblicazione del bando al primo giugno 2022.

Il termine per la presentazione delle domande era il 25 luglio scorso e sulla scorta del concorso espletato il 4 novembre, è stata formalizzata ieri la graduatoria dei candidati partecipanti dichiarati idonei, tra cui uno specialista e quindici specializzandi.

La figura degli anestesisti è centrale non solo per trattare chiaramente le urgenze-emergenze, nei reparti di Terapia intensiva, nei trasferimenti da un ospedale all’altro, ma anche per la programmazione dell’attività operatoria.

Come è facile ricordare più volte sono stati sospesi i turni di interventi di questo genere, fuori dall’alveo emergenziale, a causa proprio della carenza di medici anestesisti.

I sedici nuovi profili ora saranno contrattualizzati e distribuiti secondo le esigenze, auspicabilmente proporzionali, tra i nosocomi che ne hanno bisogno.