Segretariato sociale "On the road", lo stand informativo itinerante funziona

TERMOLI. Dalle 16 alle 17.30 saranno anche a Termoli, in piazza Monumento, sono i promotori del progetto dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli denominato “Segretariato Sociale On The Road”.

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese - ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale e Agenzia Agorà-Società Cooperativa Sociale Onlus, nell’ambito della gestione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di welfare d’accesso, dei servizi di presa in carico e interventi multidisciplinari di inclusione sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, ha organizzato, la giornata del Segretariato Sociale On The Road, un percorso itinerante che vedrà, in questa prima fase, coinvolti cinque comuni dell’Ambito: Petacciato, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Campomarino, queste già effettuare e Termoli, appunto.

Anche grazie a una giornata gradevole, ottimo il riscontro avuto nelle quattro piazze dove è approdato il camper dell’iniziativa, con le tante persone informate sull’accesso ai servizi, sia sociali, sia sociosanitari.

