In centro sparirà questa "cartolina al contrario"

TERMOLI. Scorci di decoro urbano al contrario, sono quelli che evidenziamo sempre, come già avvenuto in altre occasioni in via Duca degli Abruzzi, nella congiunzione con via XX settembre. Ci riferiamo ovviamente alla "cartolina" magnifica rappresentata dall'isola ecologica a scomparsa che ha funzionato poco e male, asservita al quartiere ma che veniva utilizzata da tutti come fosse una discarica spontanea.

Inciviltà alla base della decisione di transennarla, per impedirne appunto un malsano uso da parte di chi riteneva di abbandonarvi non solo immondizia giornaliera, ma persino piccoli ingombranti e rifiuti speciali.

Purtroppo, la configurazione dell'isola ecologica esposta anche alle intemperie, ha trasformato il colpo d'occhio della recinzione in un'autentica bruttura, ma la buona novella, che prendiamo come dono prenatalizio, è che l'intenzione è quella di smantellare il rettangolo entro l'avvio delle festività invernali.

Saremo vigili, ovviamente, affinché l'intenzione divenga realtà.