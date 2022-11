Maggiore disciplina nella circolazione, il nodo sicurezza in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Diverse le segnalazioni e le sollecitazioni che ci sono state veicolate riguardo alla sicurezza nell'area del Terminal Bus.

I lavori di costruzione della nuova rotatoria di via Martiri della Resistenza sono oramai quasi terminati.

Sembrerebbe mancare solo la segnaletica orizzontale e comunque la nuova organizzazione dell’incrocio e in particolare dei percorsi pedonali è chiaramente definita.

Tuttavia, soprattutto negli orari di punta, l’area diventa un luogo dove si vede di tutto, dalle auto che sostano pericolosamente all’interno dell’anello della nuova rotatoria fino a vedere gruppi di persone che attraversano nell’incrocio incuranti di correre il rischio di essere investiti, così come purtroppo già successo qualche mese fa.

Ebbene, si ritiene doveroso richiamare tutti gli utenti del Terminal bus sia pedoni che automobilisti a rispettare la nuova organizzazione dell’area di incrocio affinché non si vanifichi il lavoro di messa in sicurezza che il Comune sta effettuando lungo tutta via Martiri della Resistenza.