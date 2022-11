"Meno sporcaccioni" e più equilibrio sulla scalinata di via Belvedere

TERMOLI. Un angolo divenuto troppo spesso sintomo di degrado: la scalinata che dalla fine di via Belvedere conduce a via Carlo del Croix, nella congiunzione con via Frentana. Luogo prediletto come passaggio da chi si reca al porto a piedi, ad esempio, oppure anche per ammirare lo skyline che sovrasta porto turistico e arriva fino a Rio Vivo.

Quante sono state le denunce per i comportamenti poco accorti e ancor meno opportuni, coi gradini sporcati "in ogni senso". Ora, con un "occhio" vigile, sarà più difficile lasciarsi andare ad atteggiamenti di libertinaggio assoluto, come chi usava la zona come "latrina", ad esempio.

Installata una telecamera, non solo. Per rendere più sicuro l'attraversamento, soprattutto per le persone con una mobilità meno disinvolta, l'ufficio Lavori pubblici ha fatto montare un corrimano, così da rendere più agevole discesa e salita.

