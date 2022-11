Project financing del cimitero, sulla revoca: «Giusta la sostanza, tempi e modi da rivedere»

TERMOLI. L'esponente della Rete della Sinistra Pino D'Erminio interviene sulla vicenda del project financing del cimitero:

«Il 31 ottobre scorso è stata pubblicata la sentenza n. 398 del TAR del Molise, che ha annullato la delibera della Giunta Roberti n. 193 del 21 luglio 2022, di revoca della delibera della Giunta Sbrocca n. 306 dell’11 dicembre 2017, con cui era stata riconosciuta la fattibilità ed il pubblico interesse della finanza di progetto per il completamento e l’ampliamento del cimitero e per la sua gestione.

La sentenza ha annullato altresì la successiva determina dirigenziale n. 1879, dell’8 settembre 2022, di revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della finanza di progetto (disposta il 21 agosto 2018 con la determina n. 1505), nonché del bando e di tutti gli atti di gara. Il tribunale amministrativo ha argomentato che il Comune di Termoli ha violato la legge 241/1990, relativa alle regole da seguire nei procedimenti amministrativi, ed in particolare l’art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) e l’art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento), in quanto la delibera di Giunta 193/2022 ha revocato la fattibilità ed il pubblico interesse della finanza di progetto senza comunicare preventivamente il suo intento all’aggiudicatario, menomando il diritto di quest’ultimo di prendere visione degli atti propedeutici e «di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.» Il 28 agosto il Settore IV (Lavori pubblici – Manutenzioni) del Comune ha comunicato all’aggiudicatario l’avvio del procedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti di gara, richiamando l’art. 21-quinqies (Revoca del provvedimento) della citata legge 241/1990. Tale comunicazione non solo è tardiva rispetto alla decisione a monte della Giunta di revocare la finanza di progetto, ma è limitata al procedimento a valle di revoca della gara. Rileva ancora il TAR che la determina dirigenziale 1879/2022 di revoca pecca di «ampia carenza motivazionale. La revoca degli atti di gara e dell’aggiudicazione definitiva è stata difatti giustificata in maniera aprioristica, attraverso la recezione acritica della deliberazione giuntale di revoca della manifestazione di pubblico interesse del progetto.»

Il Comune ha eccepito che sia il Disciplinare (art. 27) che il Bando (par. VI.2) di gara prevedono la facoltà del Comune di non procedere alla stipula del contratto, ancorché intervenga l’aggiudicazione definitiva, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun tipo di pretesa. Secondo il TAR, invece, esiste un «consolidato orientamento giurisprudenziale» che considera inapplicabile tale clausola se è intervenuta l’aggiudicazione definitiva. Il Tar ha così deciso l’annullamento della delibera di Giunta 193/2022 e della determina dirigenziale 1879/2022, considerando “assorbiti” (superflui da discutere) gli altri gravami avanzati dal ricorrente. Come nel Gioco dell’oca, il procedimento relativo alla finanza di progetto del cimitero è tornato allo stato in cui si trovava prima del 21 luglio 2022.

Se il provvedimento della Giunta Roberti è viziato dal lato procedimentale, esso è giusto e necessario da quello del pubblico interesse. Dopo la delibera della Giunta Sbrocca n. 225 del 28/09/2016, di avvio di un “confronto concorrenziale” per la finanza di progetto, la commissione tecnica del Comune, incaricata di valutare l’unica proposta ricevuta, nel verbale del 17/04/2017 l’ha ritenuta ampiamente inadeguata: prezzi dei loculi ben più alti (+ 60%) di quelli praticati dal Comune, già remunerativi per l’ente; forte densità edilizia a scapito del verde; carenze dei servizi igienici per i visitatori e della camera mortuaria. Ciò nonostante, la Giunta Sbrocca l’ha ritenuta fattibile e di pubblico interesse. Data la necessità impellente di nuove sepolture, dopo l’indizione della gara per la finanza di progetto sono stati realizzati, con più appalti, 456 nuovi loculi, mutando anche lo stato fisico del cimitero e riducendo le superfici da edificare ed il numero dei loculi previsti nel progetto definitivo andato a gara.

Il proverbio dice “meglio tardi che mai”, però la Giunta Roberti (subentrata alla Giunta Sbrocca il 13/06/2019) ha impiegato un tempo incredibilmente lungo per accorgersi che la finanza di progetto relativa al cimitero andava contro l’interesse dei cittadini. Eppure una proposta in tal senso era stata presentata il 21/10/2020, tramite una mozione, dalla consigliera di Termoli Bene Comune – Rete della sinistra; mozione bocciata in Consiglio comunale il 26/03/2021, con 19 voti contrari della maggioranza (un assente) e del Pd e 5 favorevoli della presentatrice e del M5S. Un’altra occasione di ripensamento l’ha offerta il 30/11/2021 sempre la consigliera di TBC-Rds, presentando un esposto all’Anac ed alla Sezione controllo della Corte dei conti del Molise, inviata per conoscenza al Comune, segnalando che – in base alla finanza di progetto - i loculi sarebbero costati ai cittadini 3.860 euro l’uno (iva inclusa) per 33 anni, mentre i 456 loculi appaltati nel frattempo sono costati al Comune 1.158 euro l’uno (iva inclusa); il quadro economico è rimasto invariato, benché 456 loculi fossero stati già realizzati; l’aggiudicatario ricaverebbe molti più utili di quelli indicati nel Piano economico finanziario per la cessione dei vecchi loculi, realizzati dal Comune, giunti al termine dei 33 anni.

A questo punto cosa potrebbe fare il Comune? Potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del Tar del Molise, ma – a mio avviso – si esporrebbe ad un forte rischio di insuccesso, dato che la sentenza del Tar del Molise mi sembra ben argomentata. Meglio farebbe, invece, a seguire le rigole procedimentali omesse in precedenza. Dovrebbe cioè aprire un confronto con l’aggiudicatario sui punti critici della finanza di progetto. Se l’aggiudicatario dovesse accettare di assegnare le sepolture ai prezzi attuali, già remunerativi, e di ridimensionare il valore della finanza di progetto, defalcando i loculi già realizzati a spese del Comune, allora si potrebbe giungere alla firma del contratto. In caso contrario, il Comune potrebbe a buon diritto revocare la finanza di progetto, dopo avere tentato di riformarla; dovrebbe comunque riconoscere all’aggiudicatario le spese di progettazione delle opere, che nel quadro economico sono indicate in 361.413,88 euro, inclusa l’iva. Certo non è poco, ma è pur sempre meglio che far pagare un prezzo ben maggiore ai cittadini di Termoli».