Videosorveglianza, in città attive 105 telecamere

TERMOLI. Incastri e coincidenze, sono quelli che ci fanno proporre nelle stesse giornate più articoli riferenti a un tema specifico, come quello della videosorveglianza.

Il servizio di controllo del territorio attraverso le telecamere assume una importanza sempre maggiore, basti pensare all'allarme furti, al degrado urbano, oppure all'infortunistica stradale, ma anche come deterrente per una più corretta circolazione dei veicoli.

Stamani, sul progetto regionale "Patto per la sicurezza" è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani, che ha addirittura depositato un esposto in merito.

Ma a Termoli qual è la situazione? Lo scorso anno, eravamo nell'ultima settimana di ottobre, assistemmo alla consegna provvisoria con verifiche “in test” per la rete di telecamere che rientrano nel progetto di videosorveglianza regionale denominato “Patto per la sicurezza”, a più largo raggio finanziato dall’omonima campagna del Viminale. Furono gli ultimi test per l’impianto di videosorveglianza della città adriatica installato a seguito del finanziamento della Regione Molise rientrante nel “Patto per la sicurezza”.

Nella sala operativa della Polizia Locale di via Kennedy si trovano i monitor installati, da cui è possibile verificare cosa succede in città, sotto la supervisione del comandante della Polizia Locale Pietro Cappella e dell’agente Angelo Prozzo, responsabile della videosorveglianza.

Allo stato le telecamere attive sul territorio sono 105, di cui 66 derivanti dal Patto per la sicurezza, 27 direttamente del Comune e 12 nell'area portuale, in gestione esterna.

Quelle monitorate nella sala operativa si trovano nei pressi delle scuole, del municipio e di altri luoghi sensibili e nelle principali arterie stradali compresi gli ingressi e le uscite della città.

Tramite la sala di videosorveglianza è possibile acquisire i filmati di ogni singola settimana, giorni e momenti particolari della giornata, degli ultimi sette giorni.