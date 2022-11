Prorogata al 21 dicembre la scadenza per le immatricolazioni all'UniMol

CAMPOBASSO. Prorogata – con Decreto del Rettore – al 21 dicembre 2022, previo pagamento dell’indennità di mora nella misura progressiva prevista dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, la scadenza per le immatricolazioni all’anno accademico 2022-2023 a tutti i corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi del Molise (con l’esclusione, naturalmente, dei Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale, per i quali vigono scadenze diverse).

Da oggi quindi, martedì 8 novembre, e sino al 21 dicembre 2022, sarà possibile effettuare l’immatricolazione solo previo pagamento dell’indennità di mora progressiva, ricordando che il primo step prevede l’importo di € 25,00 per i primi dieci giorni di ritardo, per poi aumentare in maniera crescente nei giorni successivi.

Le procedure per perfezionare l’immatricolazione al nuovo anno accademico sono agevoli e digitalizzate.