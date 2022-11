Intesa raggiunta col privato, verso la riqualificazione di Foce dell'Angelo

TERMOLI. Sono trascorsi quasi 12 anni dall’abbattimento del viadotto Foce dell’Angelo. Era il dicembre 2010 quando quel ponte che per tanti anni aveva caratterizzato l’immagine del lungomare Nord di Termoli a percorrere la costa adriatica venne demolito, con la città ricollegata al litorale intorno al cimitero.

Sempre latenti i propositi di riqualificazione del troncone rimasto abbandonato, che costeggia l’antistadio e che è stato opportunamente recintato, dopo essere divenuto per troppo tempo meta di chi lo considerava luogo idoneo all’accumulo dei rifiuti.

Ora, all’ingresso della zona, è visibile un rendering che fa intendere come sarà riqualificata l’area, dove sorgeva una volta anche il distributore di benzina.

Progetto portato avanti dalla società Sunrise srl, che nel giugno 2021 aveva presentato, a firma dell’amministratore unico Maurizio Pieralisi, la Scia

alternativa al Permesso di Costruire per l’ampliamento di un complesso residenziale in località Contrada Foce dell’Angelo attraverso l’utilizzo della volumetria residua della demolizione e ricostruzione di immobili esistenti, seguendo il cosiddetto piano casa e le successive modifiche di legge.

Ne è nato un contenzioso, con l’amministrazione che aveva messo in rilievo la parziale ricaduta dell’intervento nelle cosiddette aree a standard urbanistico, quelle in cui non si può edificare.

Tuttavia, il privato ha promosso ricorso al Tar Molise e ha ottenuto una sospensiva, su cui lo stesso collegio ha poi diffidato l’ente a dare esecuzione all’ordinanza, contenente anche la disponibilità a provvedere alla realizzazione di un nuovo tracciato stradale in sostituzione di quello originariamente previsto e non più realizzabile.

Nelle scorse settimane c’è stata anche una deliberazione in Consiglio comunale che ha modificato la cartografia della zona, come Variante al Prg.

Il 20 ottobre scorso, infine, c’è stato l’accordo per la sistemazione delle aree in contrada Foce dell’Angelo, sottoscritto dalle parti.

L’amministrazione evidenzia così che la riqualificazione dell’area di foce dell’Angelo è rappresentata da una serie di azioni, concentrate soprattutto sulle infrastrutture e servizi, che consentiranno ai cittadini di riappropriarsi degli spazi urbani, oggi degradati, dopo la demolizione del viadotto di ingresso, lato sud, alla città e la chiusura di alcune attività produttive.

È stato così preso atto dell’Accordo per la sistemazione delle aree contrada Foce dell’Angelo, per superare le criticità del contenzioso e promuovere la realizzazione della riqualificazione delle aree degradate della zona.

